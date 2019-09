Rifas de Las Rapiditas afectaron a la Central de Abasto

Desde hace 15 años operaban al interior de la Central de Abasto las rifas conocidas como Las Rapiditas que dejaban ganancias millonarias a diario.

Comerciantes explicaron que mujeres guapas eran las encargadas de vender boletos a 10 pesos a los comerciantes prometiéndoles premios de hasta 50 mil pesos mismos que nunca se entregaban.

Pedro Huerta Ramos, comerciante de plátano Tabasco en la Central de Abasto fue quien narró a los medios de comunicación el modus operandi ya que el director de la Ceda, Héctor Ulises García Nieto afirmó “no me consta”.

“Realmente a mi no me consta si era legal o no pero operaba para todos los comerciantes para el público en general vendían el boleto en 10 pesos pero si entregaban o no entregaban los premios tampoco me consta”.

Al preguntarle sobre las chicas que vendían los boletos y si se convirtió en una extorsión hacia las autoridades de la Central de Abasto también respondió: “no me consta, la Central de Abasto es tan grande que a veces no se entera uno de muchas cosas”.

Sin embargo, el comerciante Huerta Ramos afirmó: “había una nube de muchachas guapas que andaban vendiendo boletos en 10 o 20 pesos pesos para sacarse premios de 10, 15 y hasta 20 mil pesos ya no están por cierto, era eso que le denominan gota a gota pasaban a la bodega y decían un boletito te puedes sacar hasta 50 mil pesos, anteriormente los comerciantes lo compraban pero nunca entregaron premios”.

Comerciantes impidieron la entrada a Palacio Nacional / Foto: Cuartoscuro

Ayer por la mañana se le preguntó a la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela si tenían conocimiento de una rifa de trabajadoras sexuales y de dinero al interior de la Central de Abasto, respondío que ya lo investigan.

“Es una investigación que está llevando, efectivamente, a cabo la Procuraduría General —aquí— de Justicia en la Ciudad de México y que ya ha tenido resultados y que esa es una de las razones de la movilización de hoy. Pero la explicación de cómo se da ese delito la va a dar hoy el propio director general de la Central de Abasto, él nos ha informado y la Procuraduría está en una investigación en varias de las acciones que ha cumplido respecto de este delito”.

Sobre la manifestación que algunas personas realizaron ayer afuera de Palacio Nacional, Rodríguez mencionó que ellos piden la renuncia de Leila Mendez quien encabeza los operativos jurídicos para y todas las acciones correspondientes a poner orden en la Central de Abasto.

“Nosotros vamos a estar pendientes de en qué terminan las investigaciones que tiene la Procuraduría al respecto, pero también vamos a estar pendientes de todos los retrasos que haya habido por parte de Obras, porque efectivamente sí ha habido un retraso en el ingreso por la cuestión de la reparación de varias avenidas y no hay que desdeñarlas, hay que atenderlas también”.