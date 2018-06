Roberto Castillo ofrece resolver crisis del agua en la CdMx

Consciente de que ser un candidato independiente no convierte en automático a la persona en honesta, Roberto Castillo, aspirante a sin partido a diputado local por el Distrito 26 -que abarca colonias de Benito Juárez y Coyoacán-, afirma que en la política debe haber más espacios ciudadanos.

En entrevista con El Sol de México,al borde del cierre de las campañas, el joven de 27 años que busca llegar a la primera legislatura del próximo Congreso de la Ciudad de México, criticó que en los partidos políticos domina la agenda de grupos de poder que no representan a los ciudadanos.

Comentó, por ejemplo, que en caso de lograr una curul en el recinto legislativo de Donceles y Allende tres de los temas que ocuparán su agenda son el reducir los privilegios a la clase política, ordenar el desarrollo inmobiliario y resolver la crisis del agua en la Ciudad de México.

¿Cómo fue competir contra los partidos?

Fue una campaña muy emotiva, muy centrada en las personas y a nivel de campo fue tocar puertas todos los días. Hicimos la campaña que los partidos no hacen que es tocar todas las puertas de las casas, ir a los parques, a los mercados, sin poner espectaculares, sin pintar bardas, sin aventar folletos.

¿Sufriste algún tipo de presión de los partidos?

Así como directo, frontal, de molestarnos, no, pero lo de regalar tabletas, tinacos, condicionar programas sociales, eso ya de facto es la forma más poderosa con la cual intentaron que no llegáramos a más gente. No fue violencia física, directa, pero el uso de los recursos públicos para destinarlos a compras del voto sí, y lo vimos mucho.

¿Cuál es la expectativa de los jóvenes en tu candidatura?

Nos recibieron bien porque no somos un partido político, eso de entrada beneficia. Es evidente un hartazgo hacia los partidos, aunque eso no se traduce inmediatamente en que te apoyen, pero sí ayuda muchísimo.

¿Cuál debe ser la nueva forma de hacer política?

Muchos partidos se convierten en agencias de colocación de empleo más que defender causas de la gente. Esto se traduce en que tienes unas élites políticas que deciden a nombre de un montón de personas, pero deciden sólo para sus intereses.

Nosotros lo que planteamos es que la política la debemos hacer entre todas las personas, cuando no hacemos política alguien más la va a hacer por nosotros y quienes la están haciendo ahora lo hacen mal.

En caso de llegar al primer Congreso de la CdMx ¿cuál será tu agenda?

Reducir los privilegios de la clase política: salarios, seguro de gastos médicos, financiamiento público a los partidos... Si queremos ser representantes populares, tenemos que vivir de forma parecida a la que vive el resto de la gente.

Segundo, el desarrollo urbano tiene que estar en función de los intereses de las personas y no de los intereses económicos de unos pocos. El territorio no tiene que estar sujeto a constructoras, sino en dónde se puede construir, a los límites de pisos, zonas donde no hay agua, entre otros aspectos.