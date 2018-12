Concejales siguen a la espera de su salario formal

Atropellada inició la figura de los 160 concejales en las 16 alcaldías pues en demarcaciones como Miguel Hidalgo y Tlalpan apenas han entregado el pago de octubre mientras que en Milpa Alta hasta este miércoles les entregaron los tres meses de pago y en Iztacalco iniciaron un plan B, les dan prestamos.

El pasado 1 de octubre 10 concejales de distintos partidos políticos tomaron protesta junto a los alcaldes, con ello se formó una especie de cabildo donde se asentó que su obligación es vigilar los programas sociales, aprobar la propuesta del presupuesto de cada año, impulsar proyectos, así como ser integrantes en algunas de las 10 comisiones de trabajo.

En la alcaldía Tlalpan apenas el 13 de diciembre les pagaron lo correspondiente a octubre. Juan Carlos Pérez, concejal del Partido Encuentro Social, informó que su primer pago fue por honorarios pero lo idóneo es tener una figura de concejal en el tabulador administrativo.

Contrario a la situación de Pérez, Daniela Álvarez, del PAN, y Lied Miguel James, del PRD, no han recibido su pago de octubre.

Álvarez comentó que solo le dieron una orden de pago pero sin fondos, que cubría apenas octubre pero no pasa en el banco mientras que James acudió al banco pero le informaron que no les han liberado el pago de dicho mes.

Indicó que interpondrá un juicioporque no le han pagado y que los 19 millones destinados a esta figura se están entregando de forma discrecional porque, indicó, hasta al concejal del PRI ya le pagaron.

El Sol de México solicitó información del por qué no habían depositado el pago a todos los concejales, y desde el área de comunicación social se informó que ambos concejales no entregaron a tiempo su documentación que se les pidió en noviembre.

Por tal motivo el primer pago que se les dio fue a todos los que entregaron los documentos a tiempo. Hasta ayer solo faltaba la concejal Daniela Álvarez de entregar sus documentos pero ya dio la de sus asesores.

En tanto, Karla Mata, concejal de Iztacalco, no ha recibido los pagos de manera completa, solo préstamos, pero sus asesores no han tenido ningún adelanto, ayer, estaba a la espera de que se normalizaran sus pagos.

Ramiro Caldiño Reza, concejal de Milpa Alta, apenas recibió el miércoles su salario de octubre, noviembre y diciembre pero se los dieron sin ningún recibo, ni una copia, solo por contrato de honorarios.

Le dieron 50 mil pesos por los tres meses ya libres de impuestos. Cabe señalar que cada concejal puede ganar hasta 21 mil pesos, porque cada alcalde decide el presupuesto para ellos.

El panorama del pago es complicado en Milpa Alta como en el resto de las alcaldías, pero además no tienen oficinas, no hay equipos técnicos y el alcalde José Octavio Rivero ya les dijo que no habrá porque no hay presupuesto.

Raúl Paredes, concejal de Miguel Hidalgo, dijo que ya recibieron el pago de octubre a principios de diciembre, por lo que pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, homologar el salario para que exista la figura en lo administrativo.

En su pago aparece como jefe de unidad departamental, aunque debe figurar como estructura como “concejal”, pero eso está en manos de la Secretaría de Finanzas.