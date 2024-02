Sancionan en CDMX a más de 100 bikers al día

Autoridades capitalinas sancionan a diario a un promedio de 121 motociclistas por no usar casco certificado, medida obligatoria desde septiembre del año pasado por las modificaciones al Reglamento de Tránsito.

La Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó vía transparencia que del 24 de septiembre de 2023 al 26 de enero de este año, 15 mil 94 bikers fueron sancionados por no utilizar este tipo de casco.

Los nuevos cambios al artículo 37, fracción III, especifican que el casco debe tener armazón, relleno amortiguador y de confort, sistema de retención, visor y certificado de seguridad, el cual avala el estado del mismo.

La multa por no usar esta medida de protección va de los 540 a los mil 80 pesos y remisión al corralón.

Actualmente hay dos certificaciones internacionales, la del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que cumple con la norma ECE 2206; y la R22 avalada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

Un aditamento con estas características puede costar entre los mil 100 pesos y los 40 mil pesos.

De acuerdo con el jefe de estrategias de la empresa Motomex y experto en cascos, Sergio García, este tipo de aditamentos tienen que soportar un impacto a una velocidad de 120 kilómetros por hora.

El director de Infracciones con Dispositivos Móviles de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC, José Francisco Ramírez Gómez, detalló a El Sol de México que las sanciones aumentaron.

“Los motociclistas, al comprar un casco, en la parte de atrás a la altura de la nuca, tiene una leyenda con especificaciones y qué tipo de certificación tiene.

“Incrementó muchísimo (el número de sancionados), un 80 por ciento las infracciones a los conductores por no usar el casco con una certificación correcta”, dijo.

Los datos de la SSC muestran que cada mes aumentan los casos de bikersinfraccionados por no tener casco certificado, pues en septiembre hubo 644 y en los primeros 26 días de enero pasado, cuatro mil 331. Además, 14 mil 251 motos fueron enviadas al corralón en este periodo.

HASTA LOS REGALAN

Desde el 15 de enero de este año, la Secretaría de Movilidad (Semovi) implementa la primera etapa de un programa de entrega de mil cascos gratuitos por medio del canje de un vale, el cual es otorgado a motociclistas durante operativos viales que lleva a cabo en conjunto con la Sub-secretaría de Tránsito.

A partir del análisis de datos y de los dispositivos de revisión de motociclistas, la dependencia local decidió regalar el aditamento, pues detectó que estos conductores no tenían casco, y en caso de tener estaba dañado o no cumplía con la normativa para ser usado.

“Hemos entregado 151 vales y tenemos 51 cascos entregados (al momento) de los mil que tenemos.

“Esta es la primera etapa de entrega, aún nos quedan más de 900 cascos que estaremos entregando”, comentó a este diario la directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de la Semovi, Constanza Delón Córdoba.

La funcionaria explicó que en los operativos llevados a cabo detectaron que si bien hay bikers que portan casco, no lo usan de manera correcta, ya que, por ejemplo, algunos no lo traen abrochado o no es de su talla, lo que se suma al rendimiento del mismo.

La directora en la Semovi recordó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el buen uso de un casco certificado puede reducir hasta 70 por ciento la probabilidad de morir en un accidente.