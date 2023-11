Sandra Cuevas a Rubalcava: tienes mi amor y la Cuauhtémoc para que demos la lucha

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, manifestó su respaldo y amor a Adrián Rubalcava luego de que éste anunció su renuncia al PRI, pues acusó al Frente de traicionar a la ciudadanía con la candidatura única de Santiago Taboada.

Sandra Cuevas acudió a la conferencia del aspirante y le expresó su apoyo, luego del anuncio de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD en torno a las elecciones de 2024.

CDMX Santiago Taboada encabezará al Frente Amplio en la CDMX

"El apoyo se hace de frente. Tienes mi apoyo, mi amor y la Cuauhtémoc para que demos la lucha hasta donde tenga que dar. No está solo, cuenta conmigo y vamos a seguir", expresó Sandra Cuevas.

La alcaldesa fue cuestionada acerca de si también abandonará la alianza, la cual no la tomó en cuenta para el proceso para la jefatura de gobierno. Dijo que al momento, no dará su decisión.

Adrián Rubalcava acusó al líder del PRI, Alejandro Moreno, así como a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, de traicionarlo.

"No voy a estar en un partido en el que confié, pero hoy su dirigencia traiciona los principios y lamento que la dirigencia y la misma. No voy a estar en un lugar donde no me quieres, donde me maltratan", dijo.