Sandra Cuevas advierte a AMLO y a Sheinbaum: "no les tengo miedo"

A unos días de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue notificada sobre una sentencia en la que solicitan su destitución e inhabilitación, la funcionaria dirigió un mensaje a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que aseguró que por más que la amenacen y la amedrenten no les tiene miedo.

La alcaldesa acudió al Deportivo Guelatao, en la zona de la Lagunilla, acompañada de alcaldes, diputados y líderes de los partidos de oposición en la capital del país, así como de comerciantes del Centro Histórico y vecinos de la demarcación.

Puedes leer también: Notifican a Sandra Cuevas su destitución; “sólo la muerte me quitará”

Al borde de las lágrimas, la funcionaria expuso que ella es una casualidad en la política y al ser de una familia de comerciantes, no nació con dinero. Aseguró que las políticas de Morena fueron vengarse de quienes les hicieron la vida de cuadritos durante años; incluso, aseguró que ayer en Morena comentaron que había otras 10 denuncias en su contra.

CDMX Expertos consideran que sanción a Cuevas es fácilmente rebatible

"Quiero decirle a usted, presidente de la República Mexicana, a usted doctora Claudia Sheinbaum Pardo: por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo. Y aquí estoy, aquí hay mucha Sandra Cuevas, aquí hay mucha alcaldesa", declaró.

Alcaldes de la oposición aseguraron que, al igual que en la alcaldía Cuauhtémoc, en las demarcaciones que perdió Morena, han encontrado múltiples deficiencias.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, manifestó que desde el gobierno de la CDMX manipulan a las instituciones, para no dejarlos trabajar. "Ya estamos hasta el gorro de que no dejen de chingar los de gobierno".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Lía Limón, titular de la alcaldía Álvaro Obregón, mencionó que hay persecución política por parte de Morena, porque no han aceptado que perdieron en las urnas.