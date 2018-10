Quitan comisión de la niñez a Sandra Vaca, señalada por red de prostitución

Tras las fuertes críticas hacia el congreso de la Ciudad de México por designar al frente de la comisión de la niñez a una legisladora ligada a una red de prostitución, Sandra Vaca Cortés del PRI será relevada de esa función.

"Comunicamos que dadas las inconformidades con la designación de la diputada Sandra Vaca a presidir la Comisión de Atención al desarrollo de la niñez, el PRI rectifica y nombra el diputado Guillermo Lerdo como presidente de dicha comisión", explicó Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

En 2014 la ahora legisladora Vaca Cortés fue señalada en una investigación periodística de ser la supuesta reclutadora de una red de prostitución operada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde las oficinas del PRI en la Ciudad de México.



No obstante las autoridades no levantaron cargos en contra de Gutiérrez de la Torre, conocido como El zar de la basura y ex presidente del PRI en la Ciudad de México, ni contra ningún de sus allegados que supuestamente integraban la red de prostitución.

Ahora, ella será su compañero de bancada Guillermo Lerdo quien esté al frente de la comisión de la niñez.

"He estado muy cerca del Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes desde su creación. Conozco y asumo con entusiasmo el reto", tuiteó el diputado local.