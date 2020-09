Sanitizan casas de campaña de FRENAAA para evitar contagios de Covid-19

El plantón de Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), que permanece desde el 19 de septiembre en el Centro Histórico, fue sanitizado para prevenir contagios de Covid-19.

Personal especializado arribó al rededor de las 13:30 horas a la zona donde integrantes de FRENAAA instalaron sus casas de campaña el pasado sábado.

Foto: David Deolarte | La Prensa

Asimismo, el equipo de trabajadores recomendó a los manifestantes mantener los protocolos sanitarios como la sana distancia y el uso del cubrebocas y gel antibacterial.

La sanitización se llevó a cabo en todo el plantón, - dentro y fuera de casas de campaña-, con la colaboración de los protestantes, quienes pretenden llegar al Zócalo capitalino para llevar a cabo ahí su manifestación.

Integrantes del plantón, hasta ahora conformado por simpatizantes de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Estado de México, no pudieron evitar que personas en situación vulnerable, arrasaran con algunas de las casas de campaña, ya que con el frío y lluvia les resultó fácil tomar aquellas casas desocupadas.

Foto: David Deolarte | La Prensa

Al igual que los víveres, las casas de campaña también sirvieron para el uso de las personas en situación vulnerable, según el relato de algunos de los manifestantes y permitieron que se las llevaran, aunque estuvieran destinadas a los contingentes que se sumarán en siguientes días, razón por la que no había nadie en el interior.

Algunos de los manifestantes comentaron que les daba gusto "apoyar a la gente que más lo necesita", así como también lo han hecho con los alimentos que llegan al centro de acopio ubicado en medio del plantón, donde reparten comida a sus compañeros, pero quienes más se forman son personas en situación de calle.