Se ampara Ismael Figueroa, líder sindical de Bomberos

El secretario general del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, obtuvo del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

La procuradora General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, precisó que el pasado miércoles se les notificó de la suspensión provisional y confirmó que la próxima semana será la audiencia en la que se determinará si se le otorga la suspensión definitiva o no.

Ayer en conferencia de prensa la procuradora aclaró que no tienen orden de aprehensión en contra de Figueroa Flores y apuntó que el amparo sólo le sirve para no ser detenido por delitos no graves, pero si se le imputaran ilícitos graves tendría que ser puesto a disposición de un juez.

“El efecto que nos notifican es que si hubiera una orden de aprehensión por un delito que merece prisión preventiva oficiosa, lo tendrán que poner de inmediato a disposición del juez, y si no merece prisión preventiva pues no lo puede meter”, explicó Godoy Ramos.

Detalló que Ismael Figueroa tiene abiertas 11 carpetas de investigación, algunas de ellas por delitos de tipo electoral, por amenazas, presunta venta de plazas y está vinculado con un desglose por el homicidio del bombero Javier García Salinas. No obstante aclaró que ninguno de los delitos amerita prisión preventiva oficiosa para el líder sindical.

LOS VULCANOS SE DIVIDEN

Ayer en redes sociales se difundieron videos en los que bomberos respaldaron al director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, y manifestaron su rechazo al líder sindical Ismael Figueroa.

El Sol de México recorrió la Estación Central y corroboró que se retiraron las mantas que estuvieron colgadas hasta hace unos días y en las que se criticaba el nombramiento de Pérez Coba en la dirección general por no tener carrera dentro del Cuerpo de Bomberos.

Un bombero –que prefirió mantener en resguardo su identidad- explicó que los videos vienen de parte de la Guardia Verde, en tanto que la Guardia Azul, de la que él forma parte, respalda la gestión del líder sindical porque, apuntó, les ha dado beneficios salariales y de equipamiento.

El domingo pasado Figueroa y el director Pérez Cova sostuvieron una mesa de diálogo en la Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde alcanzaron acuerdos como “reconocimiento a la representación sindical por parte de las autoridades del Cuerpo de Bomberos”.