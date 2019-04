Se llegará a últimas consecuencias por muerte de mujer en Metro: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que habrá justicia y se llegará hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades por el caso que derivó en el fallecimiento de una usuaria del Metro, quien fue desalojada de la estación Tacubaya en febrero pasado.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que hay una cadena de responsabilidades en este caso, y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya revisa desde el momento en que la mujer llegó a la estación, cuál fue la ambulancia que llegó y quién dictaminó.

Tras señalar que debe haber sensibilidad de los servidores públicos, indicó que que se toman cartas en el asunto, además de que se apoyará a la familia y las autoridades del Metro y la Procuraduría de Justicia informarán sobre este caso.

Agregó que en este caso, llegó una ambulancia y no se llevó a la persona, "hay una cadena de responsabilidades, hay que fortalecer esos protocolos, porque no puede ser que si la ambulancia llegó y no se llevó a la persona, y ocurra lo que ocurrió", expresó Sheinbaum Pardo.

Añadió que corresponde a la Procuraduría y la Contraloría realizar la investigación, y al Metro hacer la revisión, así como fortalecer la capacitación y los protocolos de actuación para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones dentro del Metro.

Sobre el caso del policía capitalino que falleció luego de que un sejuto lo empujó a las vías del Metro este miércoles, se apoya a los familiares de los uniformados en casos como el ocurrido este miércoles en la estación Bondojito del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La jefa de gobierno abundó que hay uniformados que hacen bien su trabajo y por ello en mayo habrá aumento salarial, además de que ya se reparten los nuevos uniformes en los diferentes sectores, y en junio comenzarán a llegar nuevas patrullas.

Al aseverar que se trabaja fuerte y que la capacitación y formación integral de los policías locales será permanente, dijo que en los casos donde haya abuso policial debe haber sanciones, porque así se puede corregir la impunidad y las malas prácticas.

Asimismo, comentó que se trabaja en el tema de los servicios de emergencia, toda vez que recibieron una ciudad en donde éstos tardan en promedio 40 minutos en llegar al lugar que se les requiere, aunque ese tiempo es distinto en cada alcaldía, porque en la periferia los tiempos son mayores.

Sostuvo que se trata de configurar los servicios de emergencia unificados en la Ciudad de México que estaban en el papel pero no existían, y hacer del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) un verdadero servicio de emergencia.