Se llevaron botín de más de 10 mdp en robo a tienda de Louis Vuitton

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza trabajos de campo y gabinete para la ubicación y captura de cuatro personas del sexo masculino, quienes presuntamente participaron en el robo a una sucursal de la firma Louis Vuitton, ubicada en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, cuyo botín asciende a los 10 millones de pesos en diversos productos, principalmente bolsos de mujer.

De acuerdo con el expediente, los hechos se registraron la tarde del pasado 19 de septiembre cuando los imputados ingresaron al negocio, amagaron tanto a los empleados como a los clientes con un arma de fuego, se apoderaron de 36 bolsos para dama que estaban para su venta, así como diversos productos y huyeron, sin que se conozca su paradero.

De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de robo a negocio con violencia.

A petición de los agraviados esta procuraduría no ha difundido información alguna respecto al robo, lo cual ha respetado, no obstante, cabe aclarar que la carpeta de investigación no fue ratificada por no ser necesario, toda vez que se inició en el turno de la Coordinación Territorial MH-4.

La fiscalía permanece a la espera de toda la información solicitada al denunciante respecto al robo.