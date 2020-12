Se mantiene misma ubicación de quioscos para pruebas Covid-19 en CDMX

Esta semana, el gobierno de la Ciudad de México no identificó nuevas colonias con más alto contagio Covid-19, pues con el decreto de Semáforo Rojo del sábado 19 y que se mantiene hasta el 10 de enero, toda la Ciudad de México se considera de atención prioritaria.

Cabe mencionar que cada semana la administración capitalina suele publicar los nombres de las nuevas colonias y las que dejan de pertenecer a las 200 zonas con más alto porcentaje de casos positivos.

En una tarjeta informativa, recordaron que el 18 de diciembre, la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron el semáforo, el cual suspendían temporalmente todas las actividades económicas no esenciales en la Zona Metropolitana del Valle de México y se mantenían únicamente las esenciales con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por Coronavirus.

Ante esto, se mantiene las mismas ubicaciones de los macroquioscos, quioscos y centros de salud donde la población puede recibir asesoría médica y aplicación de pruebas rápidas y PCR de Covid-19, cuyas direcciones se pueden consultar aquí.

Seguimos en semáforo rojo.



Para conocer la ubicación de los 117 Centros de Salud puede ser consultada en este enlace.

También puede consultarse la ubicación para acudir a la prueba Covid-19 al enviar un mensaje de texto SMS, sin costo, al 51515 con la palabra “Prueba”.

El gobierno de la Ciudad de México reitera el llamado a las y los habitantes a seguir las cinco reglas básicas para evitar contagiarse y contagiar de Coronavirus: "Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la Sana Distancia SIEMPRE.

No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

Si eres positivo a Covid-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento".