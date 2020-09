Se niega a morir el Salón Los Ángeles

Entre clientes asiduos, vecinos y medios de comunicación, el Salón Los Ángeles reabrió este fin de semana sus puertas, pero no para ofrecer grupos como la Sonora Santanera que toque al ritmo de "Noches de Cabaret", sino como un gran bazar que le permita recolectar fondos para evitar su cierre definitivo.

Esta gran pista de baile se une a periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos independientes que en conjunto instalaron un gran bazar con productos elaborados a mano como artesanías, dulces, jabones, ropa bordada, playeras con motivos mexicanos, comida oaxaqueña, entre otros.

El Salón Los Ángeles se ayudará con el cobro de la entrada y parte de las ganancias de la vendimia, mientras que los profesionistas se apoyarán con la venta de los productos que ofrecen.

Agrupados en Periodistas de la Ciudad de México, cerca de 60 profesionales se instalaron en 30 mesas de vendimia una vez que acordaron con Miguel Nieto, director de El Salón Los Ángeles, la instalación del bazar.

Doña Rosario, de 70 años de edad, fue a comprar al bazar porque lo escuchó en la radio. "Recuerdo que el locutor dijo que lo mejor que podríamos hacer este fin de semana es acudir a comprar a El Salón Los Ángeles, y aquí estamos mi esposo, mi hija y yo, creo que en los momentos difíciles nos tenemos que solidarizar como mexicanos. He comprado artesanías, mire, -muestra servilletas de tortillas bordadas-.

"Yo nunca había venido al Salón, y pues no podría venir a bailar porque ya camino con bastón, pero ganas no me faltan, ojalá hubiera venido en mis mejores tiempos que sí me gustaba bailar", dice con su mejor sonrisa.

También acudieron clientes asiduos al salón de baile, que es precisamente eso, el baile lo que más extrañan durante la pandemia. En entrevista con El Sol de México, Rodrigo y Margarita, ambos maestros de baile de salón dicen que están ahí porque durante más de 20 años han acudido con regularidad a este lugar que se encuentra cerrado. "Estamos porque extrañamos el baile, extrañamos la música, extrañamos a la gente, a los amigos, estamos aquí porque no queremos que se pierda este lugar tan hermoso", manifiesta Margarita.

El Salón Los Ángeles abrirá de nuevo este domingo a las 11:00 de la mañana para que más clientes apoyen a los profesionistas de la comunicación. El director del salón, Miguel Nieto, explicó que este centro no tiene una fecha de apertura por lo que pide acudan a ayudar