"Se presentará solicitud de desafuero" contra Saúl Huerta: Sheinbaum

Tras la apertura de carpetas de investigación en contra del diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona por abuso sexual a menores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que en su momento “se presentará la solicitud de desafuero” del funcionario.

En conferencia de prensa este sábado, la mandataria aseveró que ni en este ni en ningún caso habrá impunidad, por lo que mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaja de manera muy profesional.

Sociedad

“Me parece muy importante la actuación de la Policía y Fiscalía General de Justicia. En ese mismo momento, (Saúl Huerta) fue llevado al ministerio público y se inició su carpeta de investigación. Fue precisamente el tema del fuero lo que impidió que pudiera haber sido presentado directamente al juez”, explicó.

“Está trabajando ahí la fiscalía de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad”, reiteró Sheinbaum.

Asimismo, señaló que de acuerdo con la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, no importa si es diputado o no, su actuación tiene que ser sancionada, siempre teniendo un respaldo por una carpeta de investigación basada en la realidad y presentada ante el juez.

“En su momento, si es necesario, entiendo que así va a ser, pues se presentara la solicitud de desafuero”, detalló la jefa de gobierno.

Finalmente, garantizó que las presuntas víctimas se encuentran recibiendo apoyo por parte de la fiscalía, pese a que no son originarios de la capital del país, pues las carpetas de investigación están abiertas en la Ciudad de México.