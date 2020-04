Se recuperan cuatro personas de Covid-19 en el Hospital Juárez

Francisco, un hombre de 44 años de edad se recuperó después de cuatro días de internamiento en el Hospital Juárez de México, en contra de las estadísticas nacionales que señalan a las personas de su edad como el grupo en el que mayor impacto ha tenido el Covid-19 en México.

Autoridades del hospital anunciaron que hasta ahora son cuatro las personas que se han recuperado, luego de contraer coronavirus.

“Siento que mucha gente no lo está tomando en serio. Por favor hagan caso al subsecretario (Hugo López-Gatell) que sale en la televisión todas las noches, para que no se contagien con la enfermedad. “Esto es verdad, no es mentira, créanle”, cuenta Francisco.

Visiblemente orgulloso por su recuperación del Covid-19, el paciente se despidió de Amado,su compañero de cuarto, y le deseo que también sea dado de alta en los próximos días.

Mientras era conducido en una silla de ruedas hacia la salida del hospital, Francisco Ramírez Mendoza reconoció la labor de los especialistas del Hospital Juárez de México, y señaló que a pesar de ser hospitalizado, nunca tuvo miedo.

“Siempre tuve confianza en que iba a salir adelante con el servicio de primera y el buen trato que me dieron los doctores, enfermeras, camilleros y el personal de intendencia durante el tiempo que ocupe la cama 235 de hospitalización”.

Desde el pasado mes de marzo se instaló el “Comando Operativo Hospitalario Covid-19” en el Hospital Juárez de México, encabezado por Martín Antonio Manrique, director general de esa institución, y se impulsó un proceso de reconversión hospitalaria para brindar atención prioritaria a pacientes Covid-19.

En el hospital se ha recibido y sigue recibiendo a una gran cantidad de pacientes con Covid-19, y hasta el momento, en el hospital se han atendido 537 pacientes con sintomatología respiratoria, de los cuales 175 enfermos tuvieron que ser hospitalizados.

Actualmente se encuentran en diferentes áreas del hospital a 105 pacientes con la enfermedad.

Este fin de semana fueron dados de alta cuatro pacientes Covid-19, tres de los cuales viven en el municipio de Ecatepec, estado de México.