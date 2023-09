Se registran 14 aspirantes a la coordinación de la 4T en la CDMX

En la contienda interna de Morena para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México se apuntaron 11 hombres y tres mujeres.

Ayer el líder nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer el número de interesados en este procedimiento que definirá al candidato a la jefatura de Gobierno y confirmó que él no competirá.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Entre los registrados están Ricardo Peralta, exsubsecretario en la Secretaría de Gobernación, y Miguel Torruco Garza, diputado federal. El resto de los nombres de la lista aún no la ha dado a conocer el partido.

El primero en registrarse ayer fue Peralta. Durante su discurso de 15 minutos y ante cerca de 200 simpatizantes en la plaza de Santo Domingo adelantó que realizará una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Debemos hacer patria y recuperar las alcaldías que en su momento perdimos y se las apoderó la derecha. Tenemos un enorme reto. La ciudad es nuestra y hay que hacer que los derechos universales no se queden en promesas y discursos. Estamos a meses de cambiar la historia de la Ciudad de México”, dijo.

Resaltó que las nueve alcaldías de la capital del país que se perdieron en las elecciones pasadas se demostró que en manos de la derecha naufragaron porque “son una fábrica de corruptos”.

Por la tarde el diputado morenista, Miguel Torruco Garza, también se inscribió. El legislador le comunicó a Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y virtual candidata presidencial de Morena, su intención de contender y ella le expresó que el ganador “será elegido por el pueblo”.

Torruco Garza descartó pedir licencia para buscar la candidatura y precisó que utilizará los fines de semana para recorrer las alcaldías en busca del apoyo de la ciudadanía para la encuesta que aplicará el partido. “Estoy listo y preparado para este gran reto en cuanto a la Ciudad de México”, expresó el diputado en conferencia de prensa.

CDMX Morenistas buscan seguir el trabajo de Sheinbaum en CDMX: quiénes son y cómo será el proceso

Hugo López-Gatell, quien se registró desde el lunes, reveló ayer parte de su plan para competir en este proceso. En una conferencia en Casa Moctezuma, en Coyoacán, explicó que necesitará que los capitalinos se movilicen si les hace sentido y que se apunta para contribuir, no para que le den algo en beneficio propio.

“No tenemos un aparato político orgánico que pueda movilizar a grandes manifestaciones, lo decimos abiertamente a la sociedad, y tampoco tenemos grandes sumas de dinero que estén comprometidas, atadas. No van a ver bardas pintadas con mi rostro ni anuncios espectaculares, no voy a buscar que me financien esta campaña porque es una campaña ciudadana y abierta que busca convergencia con el pueblo”, dijo.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El líder nacional de Morena fue el único que confirmó que aunque su gran deseo es gobernar, por el momento se quedará en la dirección del partido hasta 2024 para impulsar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Debido al número de registros, Delgado Carrillo explicó que la Comisión de Elecciones de Morena hará encuestas de reconocimiento en la que todas las personas inscritas van a participar. De los sondeos van a elegirse a los tres hombres y a las tres mujeres con más popularidad que van a someterse a las encuestas finales que definirán a los candidatos a las gubernaturas.