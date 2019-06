Tras secuestros, universitarios temen por sus vidas

En tan sólo una semana, la violencia y el crimen han truncado el futuro de tres jóvenes en la Ciudad de México, casos que han puesto en jaque a las autoridades locales ante la exigencia de una mayor seguridad para quienes habitan la capital del país y en particular a la comunidad universitaria, que se ha visto altamente expuesta ante el crimen.

Leonardo Avendaño Chávez, de 29 años, acababa de graduarse de maestría en la Universidad Intercontinental (UIC), ubicada en la alcaldía Tlalpan. En palabras de su prima Daniela Durán, era un hombre devoto que quería dedicar su vida a Dios, un chico alegre, lleno de vida y con futuro brillante.

Sin embargo, el cuerpo del recién graduado fue ubicado ayer en la alcaldía Iztapalapa dentro de su camioneta y presentaba signos de haber sido martirizado y asfixiado.

Foto: Captura de video

Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, indican que el joven desapareció el pasado martes 11 de junio en los momentos en que se dirigía a la Parroquia Cristo Salvador, localizada en Iztapalapa.

El caso lo tomó la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas debido a que durante el tiempo de ausencia del estudiante no se recibieron avisos para solicitar un rescate.

Al respecto, la directiva de la Universidad Intercontinental, donde estudiaba Psicoterapia Psicoanalítica, emitió un comunicado a fin de exigir a las autoridades actuar en consecuencia para investigar, encauzar y castigar a los responsables y con ello evitar la impunidad.

La prima de la víctima también denunció en dicha red social la entrampada burocracia a la que se enfrentan con trámites y “malos tratos”.

Este es el segundo homicidio de un estudiante de una casa universitaria privada registrado en menos de quince días, luego de que la semana pasada fue asesinado Norberto Ronquillo, quien estudiaba en la Universidad del Pedregal.

La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio ya había iniciado una indagatoria por ese hecho y al igual que con Norberto, el estudiante de la UIC, según la procuraduría, fue asesinado de una a cuatro horas antes del hallazgo de su cuerpo.

Fue precisamente el caso de Norberto el que detonó la exigencia a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de las autoridades de justicia de brindar mayor seguridad a la comunidad universitaria.

A dos días del hallazgo del cuerpo del joven estudiante de la Universidad del Pedregal, un sospechoso relacionado con el secuestro y asesinato de Ronquillo se encuentra bajo investigación de las autoridades de procuración de justicia especializadas en el combate a ese delito debido a que es señalado como quien proporcionó información al grupo criminal de plagiarios para que cometieran el rapto.

Aunque el caso se investiga en completo hermetismo, los encargados de las indagaciones indican que este sujeto es un amigo cercano al estudiante Norberto, el cual sigue bajo investigación debido a que se ha proporcionado información importante sobre sus cómplices.

A los trágicos casos de Leonardo y Norberto se sumó recién el de Ana Karen García, una exalumna de la Universidad de las Américas, hija de un empresario de Puebla que fue privada de su libertad por tres sujetos que la interceptaron en el momento en que ingresaba a su departamento en la colonia Polanco.

Foto: Especial

De regreso a su departamento, localizado en la calle de Emerson, hablaba por teléfono con su novio que sólo escuchó a Karen gritar: “no me hagan daño, no me hagan daño”. Después ya no se supo nada.

El plagio ocurrió la noche del pasado domingo y hasta ahora no se han comunicado para pedir algún rescate por su liberación.

La familia de la joven estudiante presentó la denuncia ante la Fiscalía Antisecuestros donde continúan con las pesquisas en un intento por localizar a la joven y liberarla.

La comunidad universitaria, entre ellas las del Tec de Monterrey y la UVM, ha alzado la voz en exigencia para que se garantice la integridad de todos los jovenes que estudian en la Ciudad de México.

La Universidad del Pedregal declaró tres días de luto por la muerte de Ronquillo al tiempo que su rector acordó con la propia jefa de Gobierno trabajar por mejorar la seguridad. Derivado de esta reunión, Claudia Sheinbaum informó que invitarán a universidades e instituciones educativas privadas para colaborar en temas de seguridad y capacitación. La Universidad Intercontinental también condenó el asesinaro de Avendaño.

"TARDE O TEMPRANO VAMOS A VENCER A LA DELINCUENCIA"

Ernestina Godoy, procuradora, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltaron que vencerán a la delincuencia y combatirán la impunidad.

“Tienen gobernantes que están trabajando, vamos nosotros a proteger a la ciudadanía tarde o temprano vamos a vencer a la delincuencia, de eso tengan confianza porque nosotros no estamos en negociación con nadie. No tenemos corrupción ni intereses más que llegar a la verdad controlar esta ola de violencia que está viviendo el país y la ciudad sin ninguna negociación con nadie”, expuso Godoy.

"No hacemos pactos mafiosos y aquí no vamos a negociar. Estamos trabajando, la jefa de gobierno está tomando en serio el tema de la seguridad y vamos a hacer los reforzamientos necesarios para garantizar la seguridad", destacó Sheinbaum.