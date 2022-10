Sedena vigila al Sindicato Libertad en CDMX

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investiga la presunta actividad criminal del Sindicato Libertad, agrupación que de acuerdo con sus informes extorsiona a repartidores de agua en pipas y a constructoras en la Ciudad de México.

El Sol de México revisó los documentos del Ejército filtrados por el grupo de hackers Guacamaya. Ahí está el plan de búsqueda confidencial en el que la Sedena ordena al personal militar la investigación de las actividades delictivas del sindicato, los apoyos legales con los que cuenta para evitar sanciones judiciales en su contra y la presencia que tiene en las alcaldías.

El reporte de la Sedena refiere que el 9 de diciembre de 2020, en Periférico esquina avenida Canal Nacional, colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco, se concentraron casi 50 integrantes del Sindicato Libertad para exigir la liberación de su dirigente Hugo Bello Valenzo, detenido en agosto de ese año por el delito de secuestro.

El Sindicato Libertad, cuyo nombre oficial es Confederación Libertad de Trabajadores de México, obtuvo su registro en 2018 para agrupar a trabajadores en el sector del transporte y construcción, cuyos trabajadores lo acusaron de aplicar medidas coercitivas en contra de su competencia. Su líder también enfrenta el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con presuntos desvíos de recursos en las obras del aeropuerto cancelado en Texcoco.

Ese día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también detuvo a 26 personas por el presunto delito de extorsión a empresarios de distribución de agua potable en pipas. “Cabe destacar que la citada organización mantiene presencia en la alcaldía Iztapalapa”, menciona el documento filtrado.

Tras esa detención, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que el Sindicato Libertad hacía negocios con el reparto de pipas de agua y por ello bloqueaba el servicio gratuito que el gobierno ofreció en ese momento por un corte de agua en el Sistema Cutzamala.

“Yo no lo llamaría sindicato es una organización que inicia sobre todo con la recolección de cascajo, pero que se fue convirtiendo, con el paso del tiempo, en organizaciones que lo que buscaban era extorsionar a las construcciones privadas y a las públicas, para exigir un monto específico para el traslado del material y eso no lo vamos a permitir en la Ciudad, todos tienen derecho al trabajo, pero la extorsión no está permitida”, dijo entonces.

Lo que los militares concluyan de su investigación debe informarse al cuartel general inmediatamente después de obtener datos o indicios de actividades ilícitas.

Informes de seguridad de la Sedena, con base en información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), apuntan que el Sindicato Libertad es parte del Cártel de Tláhuac, junto con Grupo Delictivo Iztapalapa, Los Tanzanios y Paco Pacas.

El Cártel de Tláhuac mantiene su presencia en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, donde están relacionados con homicidios, venta y distribución de droga, secuestros, lavado de dinero y robos en sus diversas modalidades. El Cenapi también muestra la presencia de este cártel en algunas zonas de Milpa Alta.

La agrupación es investigada además por secuestros, extorsiones, despojos y el homicidio del ex edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.

VIGILAN SEIS CÉLULAS MÁS

De acuerdo con el Plan de Búsqueda de Información de la Primera Zona Militar, actualizado al 26 de agosto, la milicia también investiga a otras seis organizaciones delictivas con presencia en la capital del país: Cártel Jalisco Nueva Generación, Ronda 88, Fuerza Anti-Unión, Unión Tepito, Los Rodolfos y el Cártel de Tláhuac. Las actividades que realizan son extorsión, venta y distribución de droga, secuestros y robos en sus diversas modalidades.

La Unión Tepito y La Fuerza Anti-Unión están presentes en Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los Maceros operan en Tlalpan y les adjudican homicidios, venta y distribución de droga, secuestros, lavado de dinero y robos en sus diversas modalidades.

“La presencia de diversas organizaciones delictivas en la entidad y sus confrontaciones han generado el incremento de feminicidios y narcomenudeo lo cual ha provocado que la ciudadanía perciba un ambiente de inseguridad, a pesar de las diversas acciones interinstitucionales que llevan a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señala un informe llamado Situación de Seguridad Pública en la Ciudad de México, de mayo de 2022.

Además del marcaje a estas organizaciones, la Sedena también indaga qué otros grupos delictivos tienen presencia en la Ciudad de México y qué grupo o cártel es responsable del trasiego de droga.