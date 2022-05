Seduvi asegura que ha retirado anuncios publicitarios en Calzada de Tlalpan

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que ha retirado anuncios publicitarios en calles y azoteas de la Ciudad de México, los cuales fueron heredados desde 2015.

A través de un comunicado, la secretaría informó, que en coordinación con las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y de Obras y Servicios (Sobse), así como del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se retiraron 38 de los 74 anuncios autosoportados y en azotea ubicados sobre Calzada de Tlalpan, de los cuales seis autosoportados aún deben acreditar su legal instalación para su permanencia.

“Los anuncios instalados en azotea, envolventes, viniles adheridos a fachadas y lonas colocadas sobre muros o ventanas, u otros elementos que se sujetan a las fachadas de los edificios o muro sestán prohibidos por la Ley de Publicidad Exterior, por tal motivo el Gobierno de la Ciudad continúa trabajando con las empresas dedicadas a la publicidad para exhortarlas a contribuir en el ordenamiento del paisaje urbano y a garantizar la seguridad de la Ciudadanía y de sus bienes”, indicó la Seduvi.

Señaló que además del retiro de los anuncios publicitarios, se colocaron sellos de suspensión; y precisó que la actual administración “heredó más de mil 200 anuncios de azotea (prohibidos desde 2010), 350 de los cuales se consideraron de alto riesgo”.

Medida mejora imagen urbana

Luego de que Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), criticara la reforma a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, señaló que la iniciativa ocasionaría mayor publicidad en las calles; por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aseguró que la medida se implementa con la finalidad de “mejorar la imagen urbana”.

Al presentar la iniciativa de Ley ante el Congreso local, el titular de la SEDUVI, Rafael Gómez, enfatizó que es necesario que haya una confluencia entre la publicidad y la homogeneidad en el mobiliario urbano de la ciudad, con el fin de mejorar la imagen urbana, y detalló que el proyecto de ley incluye agilizar el otorgamiento de permisos por parte de la dependencia a su cargo,dejando en claro que las alcaldías tendrán facultades en las vialidades secundarias, pero en vías primarias es potestad de la SEDUVI las autorizaciones’, recordó en el comunicado.

También señaló que la ley vigente de Publicidad Exterior colapsó a partir de 2015, cuando planteó que no se emitieran licencias hasta concluirse el ordenamiento, que dejó una serie de recursos jurídicos interpuestos por empresas que consideraron que se afectaban sus intereses.

“El plan mencionado buscó que no se emitieran nuevas licencias hasta concluirse el ordenamiento. Al no completarse éste en los siguientes años, se produjo que no se pagaran derechos por concepto de autorizaciones generando una merma en los ingresos fiscales de la Ciudad”, indicó la Seduvi.