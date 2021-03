Seduvi no comprobó gastos

La Auditoría Superior de la Ciudad de México encontró en los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) Nuevo Polanco y Tacubaya adeudos millonarios en gastos no comprobados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y un caso de posible conflicto de interés.

La auditoría ASCM/4/19 menciona que la Seduvi no acreditó evidencia documental de haber destinado los recursos del fideicomiso del SAC Granadas -que incluye a las colonias Granada y Ampliación Granada, proyecto urbano mejor conocido como Nuevo Polanco-, "para la ejecución de obras en beneficio del mismo SAC", por un monto de 33 mil 400 pesos.

"Se observó que durante 2019 el fideicomiso erogó 330 mil 100 pesos, los cuales corresponden a los servicios contables y fiscales contratados para la operación del fideicomiso, así como a los honorarios fiduciarios de la institución bancaria que administra el fideicomiso; sin embargo (...) al mes de diciembre de 2019, se reportaron gastos por 363 mil 500 pesos, de los cuales se observaron gastos no identificados por 33 mil 400 pesos, que no fueron incluidos en el 'Fideicomiso SAC Granadas F/1116 Relación de Gastos' y de los que la dependencia no proporcionó comprobante del gasto realizado", se lee en el texto.

En respuesta de confronta, la Seduvi indicó que dicha cantidad se erogó en "Servicios Alta ante el RFC del Fideicomiso por el Despacho Díaz y Díaz S.C. Existe pasivo del importe de $12,500.00 más IVA, por lo que los recursos no han sido erogados", así como "Servicios de desarrollo de software por el Grupo McGran, por un importe de $149,988.00, los cuales ya fueron liquidados".

A lo que la ASCM determinó: "en la revisión de la información y documentación proporcionadas, se determinó que la Deduvi no proporcionó evidencia documental para acreditar lo indicado en el escrito proporcionado, ni hizo referencia a los recursos que no se destinaron a obras en beneficio del SAC Granadas, por lo cual la observación prevalece".

En el caso del SAC Tacubaya la cifra de gasto no comprobado fue de ocho millones 190 mil 400 pesos. "La Seduvi no acreditó evidencia documental de haber destinado los recursos del fideicomiso del SAC Tacubaya para la ejecución de obras".

POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

Otro de los hallazgos de la ASCM fue un caso de posible conflicto de interés. En 2018 el entonces Líder del SAC Tacubaya dio el visto bueno a cuatro solicitudes de adhesión de proyectos, de los cuales dos, promovidos por personas físicas cuyo nombre no se precisa, tenían la misma dirección que sus oficinas.

Este diario publicó el viernes que la ASCM encontró que desarrolladores inmobiliarios de Nuevo Polanco y Tacubaya, no han pagado 108 millones 861 mil 900 pesos por trabajos de mitigación.