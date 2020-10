Seduvi, sin denuncias penales por corrupción inmobiliaria contra exmanceristas

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Ileana Villalobos presumió en su comparecencia ante el Congreso el proceso de ordenamiento inmobiliario que encabezó la dependencia desde el inicio del actual gobierno, pero la oposición le reclamó la falta de denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia para castigar a ex funcionarios o particulares que hayan cometido actos irregulares.

El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Federico Döring (PAN) fue el más fuerte al pedirle a la secretaria que ante la falta de denuncias penales relacionadas con actos irregulares como la constitución ilegal de 48 polígonos de actuación entre 2017 y 2018 presente las querellas ya que “no hacerlo implica convivencia con la corrupción (inmobiliaria) que usted misma señaló había que castigar”.

“La conmino a que las presente inmediatamente, los hechos ya los conoce. La ley la obliga a usted, no a la Contraloría, a darle la vista a la Fiscalía de Justicia para efectos de que abra la carpeta de investigación (…) no solo promover la nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa, hay que meterlos a la cárcel (a quienes hayan incurrido en actos irregulares)”, exigió el legislador panista durante su intervención.

Esto luego de que la propia secretaria Villalobos Estrada señalara que en las auditorías internas que practicaron a 170 polígonos de actuación constituidos en 2017 y 2018 encontraron irregularidades en 48 de ellos, como que “todas esas autorizaciones fueron firmadas, suscritas por autoridades no competentes, independientemente del tema de los usos de suelo y de qué conexiones normativas se dieron”.

“Estoy hablando de dictámenes de polígonos de actuación de 2017 y 2018 que en su oportunidad muchas autoridades tuvieron a la vista esa situación de que se estuvieron firmando dictámenes por autoridades no competentes y hasta el momento lamentablemente no conocemos de una sola demanda ni administrativa ni penal en relación a estos hechos, a estas conductas que sin lugar a dudas han lastimado mucho a la ciudad”, recriminó la funcionaria.

Sin embargo, de acuerdo con el informe que presentó ante el Congreso, la Seduvi no ha presentado denuncias penales contra ex funcionarios o particulares por delitos que contravengan la regulación en materia de desarrollo urbano, sin embargo funcionarios o ex funcionarios de la dependencia sí han sido objeto de denuncias penales. Entre enero y julio de este año se presentaron cuatro denuncias contra la Secretaría y el año pasado fueron nueve.

La estrategia jurídica de la Seduvi ha dejado de lado las denuncias penales y se ha centrado en juicios de nulidad y de lesividad. Entre agosto de 2019 y julio de este año se interpusieron 126 demandas de nulidad contra actos administrativos realizados por la dependencia. En 24 de los 48 polígonos de actuación ilegales promovió juicios de lesividad que siguen en curso y este año presentó siete juicios más.

Por ello el diputado Döring Casar insistió: “el artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano dice que los delitos contra la regulación urbana serán perseguidos solo por querella que formule la Seduvi, por eso estamos haciendo tanto hincapié. Y luego el 47 dice que la Secretaría, independientemente de las sanciones administrativas que resulten procedentes por violaciones a los preceptos de esa ley también presentará la demanda”.

“A qué quiero llegar, cuando menos todos los (casos) que usted acaba de señalar que (funcionarios) firmaron por terceras personas (los polígonos de actuación) tienen que estar en la cárcel. Está obligada legalmente a combatir la corrupción y a castigarla, no basta con la nulidad, hay que meter a la cárcel a los que cometieron delitos”, subrayó el panista, lo cual generó que Morena defendiera a la funcionaria capitalina.

Fue la diputada Guadalupe Morales, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, la que reviró al diputado panista: “usted es la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, si bien le corresponde denunciar, reunir los elementos necesarios para presentar las querellas ante la Contraloría y ante la Fiscalía, usted no es fiscal, usted no tiene que meter a la cárcel a nadie”.

