Segob analizará la activación de alerta en CDMX

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que se conformará un equipo o grupo de trabajo para revisar si la aplicación del mecanismo de protección Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) ha sido efectiva o no.

“La revisión consistirá en analizar a detalle los impactos que ha tenido o no ha tenido la alerta en los diversos esta- dos... En el grupo de trabajo veremos qué es lo mejor'', dijo en entrevista tras acudir al primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al ser interrogada sobre la declaración de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la declaratoria de alerta de género no ha funcionado para erradicar la violencia contra las mujeres en el país la en- carga de la política interna del país, sos- tuvo que hay que revisar el mecanismo.

“Vamos a formar un equipo para, precisamente, analizar esta situación. Tanto la decisión del juez como lo que acaba de decir, en este momento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, señaló Sánchez Cordero.

Es de recordar que el pasado 13 de septiembre José Rodríguez Martínez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente del gobierno federal, emitir la declaratoria de alerta de género en la capital del país en un plazo máximo de diez días naturales.

La jefa de Gobierno dijo aprovechar su informe “para aclarar que no nos hemos opuesto a la Alerta de Violencia de Género. “Lo que hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo. En la actualidad hay 17 estados con alerta (de género) y no ha habido mejoría; nosotros no simulamos ni hablamos con hipocresía. Estamos convencidos de que debe erradicarse la violencia de género'', sentenció.

Sánchez Cordero precisó que la revisión consistirá en analizar a detalle “los impactos que ha tenido o no ha tenido la alerta en los diversos estados... En el grupo de trabajo veremos qué es lo mejor''.

“¡VAMOS A TENER ALERTA!”

Al tiempo de estas declaraciones, la presidenta de la Comisión de Derechos Hu- manos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, afirmó que sí habrá alerta de género para la capital.

Cuestionada sobre si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) tendrá que hacer esta declaratoria como ordena el juez, Ramírez respondió: “La tiene que hacer porque es una orden jurisdiccional, eso es un hecho. ¿Qué vamos a tener Alerta? ¡vamos a tener Alerta!”.

Recordó que el juez planteó que la Conavim debe realizar la declaración de este mecanismo antes del 30 de septiembre, bajo la lógica de que las valoraciones que hizo en términos de no hacer- lo eran equivocadas.

“Lo que la Ciudad de México plantea en términos de cómo mejorar la Alerta de Género y básicamente la definición de aceptación o no, es lo que tiene que hacer la CONAVIM, que es nivel federal, no local”, dijo