Segundo ahuehuete plantado en Paseo de la Reforma sigue vivo, afirma Batres

El segundo ahuehuete que fue plantado en Paseo de la Reforma sigue vivo y está siendo vigilado por un grupo de expertos en viveros y en el cultivo de dicha especie, aseguró el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

En conferencia de prensa, Batres aseguró que se cuidará su desarrollo con el apoyo de expertos y está tan al pendiente para que no sea objeto de ataques como el que sufrió hace un mes.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“El árbol prácticamente ha sido asediado constantemente, ha sido sometido a un enorme estrés y, además, prácticamente se ha buscado afectarlo de manera directa. Recuerden que se saltó una persona, le colocó cemento, trató de hacerle el mayor daño posible", señaló.

El mandatario capitalino afirmó que seguirán cuidado el árbol, pues es responsabilidad de su administración, además de que se ha hablado mucho de los derechos de la naturaleza

Estamos muy enojados con esta serie de ataques que se ha dado contra este árbol, contra el ahuehuete, entonces se está cuidando y va a crecer bien

Al cuestionarle si ya tienen identificado de dónde provienen los ataque contra el ahuehuete, si se trata de temas políticos o son personas aisladas, el funcionario recordó que hay una persona detenida y se están haciendo investigaciones al respecto pues no quieren entrar en especulaciones.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Alrededor de la Glorieta ha habido diversos tipos de expresiones, no vamos señalar a nadie sin tener alguna prueba al respecto pero en efecto, sobre el primer árbol plantado había todo un señalamiento de los equipos expertos de que estaba prácticamente asediado y sometido a un enorme estrés el árbol, ahora está rodeado, eso consideramos, ayuda a protegerlo para que el árbol pueda crecer, desarrollarse, no obstante, a pesar de estar regodeado nos llamó mucho la atención que hubiera quien se hubiera dado tiempo de tener cemento, herramientas, escaleras, todo un conjunto de cosas para pasarse al otro lago y afectar al árbol al máximo posible, esto fue realmente muy extraño no, quién busca realmente afectar un árbol y quién busca afectar un árbol que está tan visibilizado, en este caso si fue algo muy raro, muy de llamar la atención y nos pareció una cuestión casual pero por eso se están haciendo las investigaciones”.

Nota publicada en La Prensa