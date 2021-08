CDMX, entre semáforo naranja y amarillo por Covid-19

Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que la próxima semana se continuará en semáforo naranja, aunque aseguró que hay una reducción de 14 por ciento en cuanto a hospitalizaciones en la Ciudad de México.

En videoconferencia Eduardo Clark señaló que “estamos entre naranja y amarillo” de acuerdo a los indicadores. Y precisó que el viernes pasado había tres mil 354 personas hospitalizadas en la capital, y para esta se registraron tres mil 207, lo que significa una reducción de 147 personas menos.

Además, precisó que los ingresos hospitalarios igualmente han ido a la baja, pues reportó su primera reducción importante desde la última semana de mayo. Y aseguró que de igual manera las pruebas que se realizan en macro kioscos, centros de salud y centros comerciales han tenido menos test con resultados positivos.

“En particular en ingresos hospitalarios ha sido muy notable la baja, en los últimos cuatro días se ha registrado una caída de 40 por ciento con respecto a los ingresos del mismo día de la semana previa; no lo habíamos visto desde enero. Esa es la señal de que la hospitalización va a disminuir, es una tendencia a la baja que no habíamos tenido”, indicó.

Eduardo Clark aseguró que se han mantenido las pruebas en los puntos de salud, y señaló que actualmente el 88 por ciento de los adultos de la Ciudad de México ya cuenta por lo menos con una dosis, mientras que 48 por ciento tiene el esquema completo.

Actualmente sólo las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa e Iztapalapa no han iniciado la vacunación para personas de 18 a 29 años, lo que se prevé que se realice la próxima semana.