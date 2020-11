SeMujeres disminuye el número de beneficiarias

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró que la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) disminuyó el número de beneficiarias en el programa Prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia y que no publicó oportunamente el padrón de la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia, en 2019.

En el documento al cual tuvo acceso El Sol de México, señala que en el programa social Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019, se materializaron riesgos con impacto en las operaciones del sujeto fiscalizado, toda vez que la dependencia no acreditó haber remitido a la ASCM los informes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social.

Además, no publicó oportunamente el padrón de beneficiarios de este programa social en la Gaceta Oficial.

La ASCM indicó que lo expuesto denota que estas operaciones del gasto público no estuvieron debidamente documentadas, lo que no garantizó la ejecución de las operaciones ni la consecución de los objetivos de la dependencia e impactó en el logro de éstos; y no procuró la salvaguarda de los documentos respectivos.

El programa de Prevención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia contó con una meta física original de dos mil 200 mujeres beneficiarias directas, y no se cumplió por ajustes, la cual se quedó en dos mil 11. SeMujeres no acreditó haber remitido los resultados de las evaluaciones internas, se lee en el documento.

En la Auditoría se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro generaron seis observaciones, las cuales corresponden a cinco recomendaciones para mejorar su desempeño.