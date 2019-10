Semujeres se alinea a mecanismo de alerta de género

Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría de las Mujeres aseguró que aún sin alerta de género activada en la Ciudad de México, la actual administración ha fortalecido las estrategias de protección hacia las mujeres.

“Todas las acciones que se están implementando en contra de la violencia hacia las mujeres, están alineadas a las cinco medidas de emergencia, a las 20 conclusiones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)”, respondió a los cuestionamientos de las diputadas durante su comparecencia por el primer informe de gobierno.

América Rangel, diputada del PAN, pidió a la funcionaria que explicara las razones por las que el Gobierno de la Ciudad de México se niega sistemáticamente a activar la Alerta de Género en la capital y pidió, además, información sobre el mecanismo para frenar la creciente ola de feminicidios.

También a nombre de Morena, la diputada Gabriela Osorio, explicó que es necesario hacer una revisión integral a los mecanismos de la alerta de violencia de género para que realmente sean efectivos y no sean mecanismos de simulación.

Al respecto la funcionario respondió: “Si me preguntan cuál es el proceso para atender la alerta por violencia de género, yo les diría que estamos aplicando todos los protocolos que nos señalan se deben atender. No hay una sola medida que no estemos tomando”.

Paula Soto, también legisladora de Morena, indicó que a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno capitalino, el problema sigue latente. "Nuestra respuesta en ningún caso puede ser criminalizar la protesta de aquellas que en las calles han gritado por todas nosotras, exigiendo el respeto del cuerpo de todas, visibilizando que las vidas de todas las mujeres que fueron arrancadas en un feminicidio lo mínimo que merecen como respuesta del Estado es justicia", explicó.

Adelantó que presentará una iniciativa para evaluar el presupuesto que las dependencias públicas destinan para erradicar la discriminación contra las mujeres