Septiembre mes del testamento: ¿quiénes tienen descuentos en CDMX y dónde hacerlo?

Como cada septiembre, el Gobierno de México invita a los mexicanos a realizar el trámite de su testamento con descuentos de hasta el 50 por ciento y asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria, dicho prodecedimiento burocrático tiene como finalidad resguardar los bienes de las personas tras su fallecimiento.

El testamento es un "instrumento legal" otorgado ante un notario o notaría, en el que se manifiesta la voluntad de nuestros bienes y derechos posteriores a la muerte. Es decir, dicha herramienta nos permite garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.

Dicho de una manera más simple, con el testamento, al fallecer el testador, sus bienes pasarán a las personas que él quiera y en la proporción que él mismo disponga.

¿Qué beneficios tienen los testamentos?

Con el testamento, medio por el cual el autor hereda sus bienes, tiene múltiples beneficios, pues se evitan gastos mayores y se evitan problemas burocráticos a la familias o destinatarios correspondientes. De realizar dicho trámite se descarta la necesidad de un juicio sucesorio intestamentario, que suele ser prolongado y costoso.

De realizar el trámite del testamento, sólo debes cumplir con estos requerimientos:

Los herederos acuden a la notaría o también podrán hacerlo vía judicial.

Se realiza la búsqueda del testamento y se abre la sucesión.

Se nombra al albacea que decidiste en tu testamento.

Se hace un inventario y avalúo de tus bienes.

Se lleva a cabo la administración de bienes y posterior repartición a los herederos.

Se cumple tu voluntad.

¿Cuáles son los requisitos del testamento en CDMX?

Pasaporte - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Licencia para Conducir - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Cédula Profesional - Original y Copia(s) Simple(s)

ó Credencial para Votar - Original y Copia(s) Simple(s)

¿Cómo y dónde se realiza el trámite del testamento en CDMX?

En primera instancia, debes descargar la solicitud de testamento en este enlace, el cual debes completar con tu información.

Posteriormente, debes realizar el trámite de testamento acudiendo al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles más cercano a tu hogar, ahí solicitas el servicio y se registrará la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial. Estos son los pasos:

Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano.

Realiza el pago correspondiente en el Banco.

Asigna notaría.

La notaría cita al ciudadano para testamento.

Acude a la notaría a otorgar su testamento.

La notaría entrega testamento al ciudadano.

¿Cuánto cuesta tramitar el testamento en CDMX?

Testamento Universal (de 16 a 64 años) Básico: $ 1,804.00 (cifra sin contemplar el descuento)

Testamento Universal (de 16 a 64 años) con Legado: $ 2,614.00 (cifra sin contemplar el descuento)

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) Básico: $ 601.00 (cifra sin contemplar el descuento)

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) con Legados: $1,804.00 (cifra sin contemplar el descuento)





Foto: Gobierno de México







¿Qué pasa si alguien fallece sin dejar testamento?

En caso de no dejar un testamento, la ley es quien se encarga de establecer quiénes serían los herederos y en qué proporción de los bienes les tocaría. Situaciones en las se suele no llegar a un acuerdo, lo que lleva a un juicio sucesorio intestamentario. Si no se cuenta con el testamento, estos son los pasos a seguir:

Se inicia un juicio sucesorio intestamentario.

Se convoca a todas aquellas personas que se sientan con derecho a heredar, para hacer la declaración de herederos.

Se designa un albacea.

Se hace un inventario y avalúo de los bienes.

Se administran los bienes y se realiza un proyecto de partición, en el cual se llega a un acuerdo y resolución sobre este.

Se adjudican los bienes a los herederos.

Cabe mencionar que en estos casos, la jerarquía de prelación para heredar es el siguiente:

Descendientes.

Cónyuge, concubina o concubinario.

Ascendientes.

Parientes colaterales hasta el cuarto grado.

¿Qué función tiene un albacea?

Un albacea es la persona designada en el testamento para que se haga cargo de hacer cumplir la última voluntad del testador. Es el encargado de acudir ante el notario o la notaría y presentar el acta de defunción del testador y el testimonio del testamento.

De esta manera, le indicarán al albacea designado el procedimiento a seguir burocrático a seguir para iniciar el trámite sucesorio. Además, también debe elaborar la escritura de adjudicación por herencia de los bienes de la sucesión en favor de los herederos o legatarios.

Es importante señalar que es conveniente la designación de un tutor en caso de que hayan hijas o hijos menores de edad o bien, incapaces jurídicamente. Pues dicha persona será la encargada de llevar la custodia y representación del menor o del incapaz en caso de que los padres de éstos fallezcan.

¿Qué pasa con las deudas del testador al fallecer?

Dicha deuda no se hereda, no obstante, en caso de tener una deuda, los bienes del testador responderán al pago de éstas hasta donde su valor alcance. Por otro lado, si el monto del adeudo supera la suma de los bienes, los herederos no tienen la obligación de tomar la herencia. Incluso si la deuda es menor que el valor total de la herencia, podrán saldarlo y quedarse con el resto.

Debes tener cuenta que el testador puede modificar su voluntad mientras se encuentra con vida, evidentemente. Por otro lado, los bienes le pertenecerán al heredero hasta que se produzca el fallecimiento del testador.