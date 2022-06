Sheinbaum acumula 10 faltas a la jefatura

En los más de tres años de la actual administración capitalina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha ausentado en 10 ocasiones de su cargo y en todas ellas los motivos son políticos ya que acudió a otras entidades para eventos relacionados con el partido Morena o para apoyar a candidatos a elección por ese partido en otras entidades.

La administración local hizo públicos los oficios dirigidos a la Secretaría de Administración y Finanzas local por “descuento del día” solicitados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para visitar otras entidades; en los oficios disponibles no expone la cantidad que le descontaron de su sueldo.

Sin embargo, de acuerdo con el oficio JGCDMX/DGAF/SACH/0617/22, emitido vía transparencia, por cada día solicitado el descuento que aplicó a la mandataria local fue de 5 mil 188.30 pesos, lo que significa que, en suma, a la mandataria se le han descontado 51 mil 883 pesos.

La primera ausencia por la que Sheinbaum solicitó el descuento por ausencia en el cargo fue el 1 de julio de 2021, fecha en la que se llevó a cabo la conmemoración de los tres años de la Cuarta Transformación. El oficio que envió a la Secretaría de Administración y Finanzas señala que su presencia al evento no obedece a un acto proselitista y se realizó fuera de campañas electorales.

El segundo oficio corresponde al 29 de octubre de 2021, fecha en la que, según publicó en sus redes sociales, acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su conferencia de prensa realizada en Campeche. El documento firmado por la mandataria no detalla los motivos de su ausencia, lo cual se repite en el resto de las solicitudes de descuento.

En abril de 2022 tuvo tres ausencias. El 3 de abril acudió a Durango y Aguascalientes, para apoyar a las candidatas a gobernadora Marina Vitela y Nora Ruvalcaba, respectivamente. Ese día arrancaron las campañas electorales.

El 6 de abril de 2022 estuvo en un Foro sobre Reforma Eléctrica en el Monumento a la Revolución y el 24 de abril visitó Quintana Roo, también en apoyo de la entonces candidata y hoy gobernadora Mara Lezama.

El resto de las ausencias de la mandataria ocurrieron en mayo, lo que implica que, en ese periodo, no estuvo en las labores propias de su cargo en cinco ocasiones por presentarse en actos de apoyo a candidatos de Morena.

La página donde la mandataria publicó sus solicitudes de descuento no incluye su ausencia más reciente del 11 de junio, día en que acudió al informe de la gobernadora de Tlaxcala, ni la de ayer, donde visitó el Estado de México por el inicio de los

trabajos de organización y movilización de Morena rumbo a las elecciones de 2023 y 2024.

Además, la mandataria capitalina acudió a tomas de protesta de gobernadores recién electos, aunque, por no involucrar el día completo en sus visitas, no representaron una ausencia total de su cargo y, por lo tanto, no solicitó los descuentos de su día laboral.

Esto ocurrió los días 30 de octubre de 2021, cuando acudió a Guanajuato porque la Ciudad de México fue elegida para ser la entidad invitada en el Festival Cervantino de 2022, el 31 de octubre estuvo en la toma de protesta de la gobernadora de Baja California y el 1 de noviembre de la gobernadora de Colima.

REGLAMENTO

Si bien, en las leyes actuales no hay un apartado que, de manera textual, señale como una conducta ilegal el acudir a mítines políticos como mandatario, esta conducta sí encuadra en lo descrito dentro del penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que, la mandataria local cometería actos de promoción personalizada, señaló Mario Enríquez Carbajal, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con El Sol de México, señaló que, de acuerdo a la interpretación del artículo 39 Constitucional, los funcionarios públicos del nivel de la mandataria capitalina cuentan con una investidura dotada por el soberano a través de su voto, de manera que su cargo lo ejercerá el tiempo para el que fue elegida. Esto implica que su asistencia a cualquier acto, evento o demás, lo hará en calidad de jefa de Gobierno.

“Sus ausencias digamos que las está haciendo con mutatis mutandis en decir ‘ah bueno, pues yo pido una licencia, pido una ausencia temporal'; pero, evidentemente regido bajo la legislación de la materia de que ‘no me pagues’. El problema se centra en que el fin para el cual va esa ausencia no es ni siquiera de salud, sino que es un tema para apoyar para apoyar a candidatos de diferentes cargos de elección en entidades federativas y que se circunscribe en una promoción personalizada”, afirmó.

Enríquez expuso que en los procedimientos sancionadores a esta promoción no irían más allá de una amonestación pública que surja desde el Poder Legislativo local, lo cual consideró no ocurrirá, a razón de que la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México es de Morena.