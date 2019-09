Sheinbaum admite fallas en altavoces durante Macrosimulacro

Al concluir el Macrosimulacro a nivel nacional, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, admitió que se reportaron fallas en el 4% de los 12 mil 170 altavoces dela alerta sísmica ubicados en la capital.

Detalló en conferencia de prensa algunos de los pormenores que se presentaron, entre los que también destacaron el volumen bajo de las mismas.

Aseguró que tras las revisiones se procederá a atender estas fallas, pues los que se busca es no volver a pasar por una situación como la de aquel 19 de septiembre de 2017.

Asimismo ciudadanos denunciaron en redes sociales estas fallas, en Twitter, más de un centenar de ciudadanos reclamaron que en alcaldías como Miguel Hidalgo y Tlalpan no se escuchó alguna de las bocinas instaladas para avisar de la llegada de un terremoto.

Foto: Omar Flores



En apenas una hora desde que se celebró el macrosimulacro, a las 10:00 horas local (15.00 GMT), Twitter se llenó de mensajes denunciando situaciones parecidas, que son respondidos a cuentagotas por las cuentas oficiales habilitadas para tal fin.



El simulacro "fue un fiasco, no vi que detuvieran el tráfico ni dieran indicaciones y la alerta sísmica casi no se escuchó", señaló el usuario José Antonio Paulín Badillo.



En otros puntos como la alcaldía Benito Juárez o Iztapalapa, ubicada al sur de la capital mexicana, ciudadanos también dijeron que la alerta sísmica no llegó a escucharse en la zona en la que se encontraban.



Entre las quejas de los ciudadanos estaban que las bocinas estaban "muy lejos" o simplemente "no se activaron".



El pasado miércoles, Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad (C5), dijo que, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, 12.195 bocinas estaban "verificadas y son las que van a sonar".



Sin embargo, tras el simulacro muchas personas externaron su malestar por no haber escuchado la alerta sísmica.

Foto: Omar Flores

"Para reportar que en la zona de Miramontes y Av. la Garita en Villa Coapa se escuchó muy muy muy tenue la alerta y con una duración menor a 10 segundos. Valdría la pena revisar", escribió el usuario Daniel Chimal en Twitter, en un mensaje dirigido a la cuenta de C5_CDMX, habilitada para recibir este tipo de denuncias."De las 6 (bocinas) que tenemos en Colonia El Reloj en la Alcaldía de Coyoacán. Solo sonó una muy bajito. No les haremos su trabajo", dijo Maritza Vallejo en redes sociales.Adicionalmente, una decena de personas también aseguraron que en sus edificios no autorizaron que se realizara el macrosimulacro.La usuaria Kary Ortiz indicó que en el centro comercial Pabellón Altavista, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, el macrosimulacro "no fue autorizado", lo cual calificó como una "irresponsabilidad" y denunció que no abrieron las puertas de emergencia ni hubo personal de protección civil.



Del mismo modo, otros usuarios lamentaron que algunos ciudadanos no participaron en el macrosimulacro y que otros más no tomaron en serio el ensayo pues después de cinco minutos seguían desalojando los edificios.



El 19 de septiembre de 1985 un sismo ocurrió a las 7.19 hora local (12.19 GMT) con una magnitud de 8,1 y con epicentro en el estado de Guerrero y dejó al menos 10 mil muertos, la mayor parte en la capital mexicana.

Foto: Omar Flores

El 19 de septiembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro del país) dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.Días antes, el 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el sureño estado de Chiapas había causado 98 víctimas mortales.Éstos últimos sismos dejaron miles de daños materiales en Ciudad de México y entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.

|| Con información de EFE ||