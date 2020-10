Sheinbaum anuncia extinción de fideicomisos que generan gastos, pero no se usan

También habrá extinción de fideicomisos en el gobierno de la Ciudad de México y de la misma manera sucederá con los fondos, pero por el momento se está haciendo la revisión de cada uno para saber cuáles funcionan y los que no, informó, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aclaró que sólo se irán aquellos que no tienen ya ingresos o no se utilizan y que están en proceso de extinción desde hace muchos años.

“En esa revisión estamos conociendo cuáles funcionan o cuáles no para poderlo hacer, cuando el actual presidente fue Jefe de Gobierno se cerraron muchos fideicomisos, entre otras cosas, que no tenían una utilización adecuada o que servían para tener guardados de dinero”, expuso.

Agregó que actualmente sólo quieren saber cuántos se crearon en los últimos años para ver si requieren algo especial en la Ciudad de México y en este momento no se sabe cuáles fideicomisos desaparecerán, aunque lo que sí es claro es que habrá extinción de aquellos que no se están realmente utilizando.

“La ciudad no está en la circunstancia en la que estaba el gobierno federal, tenía cientos y cientos de fideicomisos que muchos pues no eran muy transparentes, sino estamos en otra condición, pero es importante hacer la revisión particularmente de aquellos que no se usan pues no tienen por qué generar gastos al erario”, enfatizó.

La Jefa del Ejecutivo Local aclaró que la desaparición del Fondo de Prevención de Desastres (Fopde) contemplado en una iniciativa que envió al Congreso local, obedece a que ya no era utilizado y genera gastos al erario público.

En conferencia de prensa mencionó que el Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México, Fonaden, no desaparecerá.

“No tiene que ver con otros fideicomisos o en particular el fondo que utiliza normalmente la ciudad para el tema de desastres o que estamos utilizando ahora sino, un fondo que hace mucho tiempo no tenía recursos y que… los fondos, los fideicomisos cuando no tienen recursos, de todas maneras hay que pagarle al banco su administración; entonces, es importante que esos fideicomisos que no se utilizan, pues se extingan, porque si no representan un gasto público”, expuso.

