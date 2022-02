Sheinbaum contesta al INE por críticas a consulta de revocación de mandato

Ante las críticas de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la difusión de la consulta de revocación de mandato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que quienes representan al organismo "no son árbitros, se pusieron a playar y se pusieron a jugar de un lado".

➡️ Van por ambulancias "patito" en la CDMX

Criticó que los consejeros del INE que solicitaron bajar desplegados para promover la consulta de revocación, participen en eventos realizados por los partidos de oposición, como es el caso de Ciro Murayama, quien sostendrá un foro con representantes panistas del grupo "Unidos por México".

"Entonces, ¿quién viola la ley o ellos no? Porque también ayer los partidos políticos conservadores salieron a decir que no van a participar en la revocación de mandato. (...). Aparte de que sí critican, sí pagan campaña, además no participan; pero además de eso el INE no les dice nada", dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que la discusión en torno a la consulta no es un tema de democracia, sino de que en el INE están en contra de la Cuarta Transformación y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, opinó que si los consejeros del INE quieren participar en eventos de partidos políticos, mejor que se salgan del instituto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Me da risa la crítica del presidente (del INE) cuando tiene a un lado de él un consejero que asiste a un evento o él mismo participa en un evento de un partido político. Entonces ¿dónde quedó el árbitro?", mencionó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music