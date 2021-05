Sheinbaum dará atención personalizada a familias afectadas por colapso de L12

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se comprometió este domingo dar atención personalizada y seguimiento directo a las familias que perdieron a alguien tras el colapso de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

En un comunicado, la mandataria firmó que ninguna familia que se haya visto afectada por el derrumbe de la L12 el pasado 3 de mayo quedará desamparada.

Asimismo, se comprometió a otorgar medidas de asistencia inmediata de apoyo psicológico, de acceso a la salud, a la educación, al empleo, entre otras, a los afectados.

Cómo lo he dicho, subrayo nuevamente el compromiso de mi gobierno con las víctimas del incidente de la linea 12 del metro. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/hr5fFzpKvW — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 9, 2021

Además, la funcionaria refirió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México publicó una declaratoria con respecto a la Ley de Víctimas que abarca el derecho de las víctimas y sus familiares tras el accidente.

Detalló que de acuerdo con el documento, existe una obligatoriedad en la entrega incondicional e inmediata del apoyo emergente a cargo de dicha Comisión, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 7 de mayo.

Del mismo modo, se puntualiza la obligatoriedad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que "en un plazo expedito y de acuerdo a la ley" se otorgue el apoyo económico del seguro institucional a los deudos de los fallecidos.

Por último, la mandataria reiteró que todas las familias recibirán el apoyo necesario de acuerdo con la Ley de Víctimas "y al compromiso ético, moral y humano del Gobierno de la Ciudad".

Cabe recordar, que ayer dio a conocer que los familiares de las 26 personas que perdieron la vida en el accidente recibirán una indemnización de al menos 650 mil pesos por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro.