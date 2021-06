Sheinbaum exhorta a población a no fomentar el clasismo con división en alcaldías

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de muy grave que se promueva el clasismo con los memes que se han publicado en redes sociales, sobre esta división de las alcaldías con los nuevos partidos políticos que gobernarán zonas que antes tenía el partido Morena.

Agregó que no está de acuerdo con ese esquema que se está planteando (un mapa dividido por un muro con los colores de los partidos políticos).

"No puede haber esta división clasista, no podemos dividir la ciudad, me parece que eso entre todos los habitantes debemos rechazar y esta ciudad se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos", señaló.

Exhortó a la población a no seguir fomentando el clasismo, ni la discriminación.

"Para eso llegamos, para no profundizar esas desigualdades, por eso hacemos un Cablebús elevado, Trolebús elevado, recuperamos ciclovías, en las zonas más olvidadas", expuso.

Análisis político

Sheinbaum Pardo comentó que la derrota en algunas alcaldías se debe a que se utilizó el accidente de la L12 y adelantó que será la próxima semana que se dé a conocer los resultados de la primera parte del peritaje.

Al ser cuestionada sobre los motivos que los llevó a perder en la capital mexicana, como en su alcaldía Tlalpan, comentó que se debe a muchos factores, entre ellos que los programas sociales no estaban operando por la Covid-19.

Añadió que es claro Morena como partido tiene que reforzarse y una parte del gobierno también previo a los próximos comisión.