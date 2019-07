Sheinbaum invita a Mancera revisar metodología de cifras maquilladas en delitos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó al hoy senador Miguel Ángel Mancera a leer la metodología en el que se muestra que en 2018 se maquillaron las cifras de los índices delictivos.

Tras anunciarse que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México demandó a la anterior administración por ocultar información de los delitos ante la Fiscalía General de la República, Mancera pidió al gobierno de Sheinbaum Pardo transparentar la metodología.

"Ahí está, la puede leer él en datos abiertos con todo gusto, no está abierto sólo para los senadores sino para todos los habitantes de la ciudad, y del país y quien la quiera ver entre a internet y ahí pueden revisar con todo el cuidado la metodología. Lo invitamos a que la revise", respondió.

A pesar que Mancera se fue el 20 de marzo del 2018 y aseguró que ya había abandonado el puesto de jefe de gobierno cuando se maquillaron esas cifras, la mandataria capitalina respondió que eso se comprobará con la investigación de la PGJ local y de la FGR.

"Pues no, yo no voy a acusar personalmente a nadie para eso están las investigaciones. Evidentemente había una práctica que se siguió de evitar que se denunciara, nosotros estamos rompiendo con cualquier inercia que haya en este sentido y que no solamente se haga pública la información sino orientar a la ciudadanía a que denuncie", reiteró.

Llamó a la población a denunciar cualquier delito, pues con su nuevo gobierno y el personal de Ernestina Godoy en la PGJ local no habrá ocultamiento de cifras.

Entrega patrullas

Por otra parte, Sheinbaum en conjunto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, y la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, pusieron en operación 32 nuevas patrullas.

Sheinbaum Pardo dijo que están aumentando el número de los policías, pero además están dando herramientas, como es el incremento de las patrullas.

Hoy estuvimos en el gabinete de seguridad con @Paty_OrtizC en la Alcaldía @ALaMagdalenaC y entregamos 32 nuevas patrullas para los dos sectores de esta demarcación. Nuestro compromiso es seguir trabajando para una #CiudadSegura pic.twitter.com/7lbsr8H7wz — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 24, 2019

"Aquí en Magdalena Contreras como en toda la ciudad, ya no va a haber pretexto de parte ni de la jefa de gobierno ni de los policías porque aquí trabajamos conjuntamente, todos nos exigimos a todos para que bajemos los índices delincuenciales aquí en la alcaldía", expuso.

La alcaldesa dio a conocer que sólo contaban con 19 unidades, por lo que espera con estas nuevas patrullas se inhiba más los hechos delincuenciales.