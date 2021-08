Sheinbaum no avala multas por fumar en corredor Madero

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, no avala que las personas sean sancionadas por fumar en el corredor Madero del Centro Histórico.

Mencionó que es una medida que ya venía desde antes (en la Ley), pero lo nuevo son estos carteles que se instalaron en la calle mencionada.

"La verdad me enteré por los medios, no lo sabía antes, no creo que valga la pena. No fue algo que nosotros hayamos definido, fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico, tampoco la critico, pero no creo que valga la pena", dijo.

Reiteró que no es necesario multar a quienes están fumando, aunque reconoció que la salud es lo primero.

"Pero me parece que es excesivo, la policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse y no ha estar sancionando", asumió.

Adelantó que se reunirá con vecinos de Polanco que están inconformes de que algunas mesas se instalen sobre la banqueta.

El pasado martes, a lo largo de todo el Corredor Madero del Centro Histórico lucieron carteles que exhorta a los transeúntes a evitar encender un cigarro, puesto que tal vialidad es oficialmente ‘Libre de Humo de Tabaco’.

Debido a esta medida, aquella persona que sea sorprendida consumiendo algún tipo de cigarrillo serán sancionadas con hasta 2 mil 700 pesos de multa.