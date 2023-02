Sheinbaum ofrece disculpa pública a familias de víctimas del Rébsamen

Con una Alameda Sur completamente cercada y ante reproches de algunos padres de las víctimas del Colegio Enrique Rébsamen, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública e inauguró el memorial de las víctimas.

El 19 de septiembre de 2017, el sismo de 7.1 grados ocasionó el desplome del colegio que mató a 19 menores y siete adultos. Ese año Claudia Sheinbaum Pardo gobernaba la alcaldía en donde permitieron la construcción irregular del colegio.

Francisco Quintero, padre de Paquito, quien murió tras el desplome de la escuela, reprochó el trabajo de las autoridades y aseguró que les quedaron a deber.

"Hoy estamos aquí para escuchar las disculpas públicas de autoridades de los tres órdenes de gobierno que no hicieron su trabajo adecuadamente. Nos quedaron a deber y nos siguen debiendo.

"Con la disculpa pública no se repara el daño que hemos sufrido. Queremos que no se repita una tragedia como la que vivimos", mencionó Francisco.

Mónica Ortega, madre de Daniela, también tomó la palabra. Pidió a las autoridades vigilar que las escuelas cumplan con los dictámenes de construcción para que "una negligencia no rompa familias funcionales".

"Que no se rompan familias por negligencia y que las escuelas cumplan con reglamentos y normas vigentes. Les pedimos que no vuelvan a convertir víctimas funcionales en desamparadas. Deseamos que la muerte de nuestros hijos no sea en vano, que el tramo amargo sea un parteaguas para que todos los niños en el país estén seguros", dijo.

Claudia Sheinbaum ofreció la disculpa en calidad de jefa de Gobierno, más no de delegada, pues la recomendación 31VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó el mecanismo para los titulares de la jefatura de Gobierno, de la alcaldía Tlalpan y de la Secretaría de Educación Pública.

"Como representante del Gobierno de la Ciudad de México una sincera, sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017", dijo la mandataria capitalina.

También se disculparon la actual alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, así como la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Anaya. En conjunto también inauguraron un memorial, el cual fue adornado con flores que pusieron los padres de familia.

Buscan garantizar seguridad en las escuelas

Eduardo Clark, director general de Gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que el Gobierno realizó una serie de modificaciones legales para garantizar la seguridad de las escuelas como cambios a la Ley del Sistema Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, la obligación de que los programas internos sean respaldados con cartas de responsabilidad y corresponsabilidad de los directores y dueños de los inmuebles.

En el evento presentó un nuevo portal alimentado con una base de datos pública en donde escuelas y privadas deberán ingresar los documentos de construcción y programas de Protección Civil.

“Se creó un protocolo y proceso técnico para la revisión de todos los planteles educativos públicos y privados, a la fecha, 2,143 de los 2 mil 400 planteles educativos de la Ciudad de México han concluido la primera etapa del proceso”, dijo.

"Han pasado ya cincos años y también está pendiente la revisión estructural de la totalidad de las escuelas públicas del Valle de México. No queremos que ninguna persona tenga que pasar por esto, no queremos más disculpas ni más memoriales recordando a nuestros hijos e hijas que no debieron morir", reclamó Francisco Quintero.