Sheinbaum renuncia a su aguinaldo, invita a altos funcionarios de CDMX a sumarse

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, renunciará a su aguinaldo e invitó a los altos funcionarios de su gabinete a hacer lo mismo, con el objetivo de destinar el dinero a la mejora del sistema de salud pues la pandemia del Covid-19 en México así lo está exigiendo.

Aclaró que no será de manera obligatoria pues no se puede hacer por decreto ya que la Ley Federal de trabajo no lo permite.

CDMX ¿Qué pasa al enviar un SMS por Covid-19? Así lo narran los capitalinos

"Estamos hablando delos altos funcionarios, para que todos los trabajadores de base, de Nómina8, todos… que sepan que ellos no hay ninguna afectación de ningún tipo. Ni honorarios, sino sencillamente de los altos funcionarios públicos, y ellos tienen que firmar", expuso.

La mandataria capitalina dijo que en este momento están analizando distintas formas de obtener recursos para comprar equipo y contratar a más personal médico, pero ahora sólo se aplicará el tema de la donación de salarios y están viendo lo de los aguinaldos.

"A ver cómo se plantea. Y lo más importantes es que no haya ninguna afectación a la contratación de los nuevos médicos que estamos haciendo y que haya todos los recursos disponibles, y prácticamente, todos los funcionarios o ha habido una gran aceptación de los funcionarios de hacerlo mismo, de hecho, muchos diputados plantearon lo mismo, estamos viendo de qué manera ellos podrían aportar a un fondo", indicó.

Expuso que desde el sábado que anunció la donación de los dos meses de su salario varios funcionarios han apoyado por lo que ya podría sumar 50 millones de pesos y esto puede llegar todavía inclusive a 100 millones.

"Entonces sería una parte de acuerdo con cada uno de los funcionarios y estamos viendo el tema de los aguinaldos, pero lo más importante aquí es que haya un apoyo directo de los funcionarios, que además, todos los servidores públicos han dicho que están en total acuerdo de hacerlo de esta manera", agregó.

Asimismo explicó que están buscando otros esquemas que les permitan disminuir recursos de otras áreas, para poder hacer un mayor programa de austeridad que les permita, por un lado, atender todas las necesidades del sector salud del Gobierno de la Ciudad, y al mismo tiempo, generar distintos programas también de apoyo al empleo.

"Estamos buscando un esquema en donde de manera voluntaria ellos lo firmarían sin ninguna presión, porque además hay mucha solidaridad y están dispuestos a hacerlo, si es un mes o si es una parte del aguinaldo o todo el aguinaldo de tal manera que sea algo formal", especificó.





