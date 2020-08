Sheinbaum respalda propuesta de prohibir venta de comida chatarra a menores

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, dio visto bueno a la propuesta que surgió en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir la venta y entrega de comida chatarra a niños y adolescentes dentro de escuelas públicas y privadas, como una medida para prevenir la obesidad infantil y con ello reducir la prevalencia de enfermedades como la diabetes o hipertensión, que ha costado la vida de personas durante la pandemia por Covid-19.

Al conmemorar el Día del Bombero en la alcaldía Milpa Alta, la mandataria capitalina comentó que "una de las esencias de esta ley es que no se pueda vender en las escuelas la llamada comida chatarra, porque hasta ahora hay lineamientos, pero no hay una prohibición expresa que obviamente tiene que tener lineamientos, pero la parte central es a las escuelas y tiene que ver con que este tipo de alimentos no estén al alcance de niños y niñas".

Como me comprometí, en Milpa Alta con el alcalde @rivero_octavio, anunciamos el inicio de la construcción de la estación de Bomberos y la mejora de la movilidad entre @GobMilpaAlta y @XochimilcoAl, con alcalde @JoseCarlosXoch.

Asimismo planteó que se tendría que regular la oferta de este tipo de alimentos industrializados en las tiendas departamentales y supermercados para inhibir el consumo excesivo.

"Ustedes pueden ver cuando se entra a las cajas (de los supermercados) está lleno de dulces por todos lados, tendría que ver con reorientar este tipo de anaqueles que están en los centros comerciales como en las tiendas. Esencialmente por ahí va la ley y me parece que es correcto", dijo Sheinbaum Pardo.

El miércoles pasado el diputado de Morena, Miguel Macedo Escartín, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de adicionar el artículo 47 bis a dicha ley, el cual prohibiría a cualquier persona la venta, entrega, donación, distribución o regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético, así como bebidas azucaradas a menores.

La propuesta –que considera la comida chatarra como delito contra la salud- también se enfoca a prohibir, ya sea a través de una persona o de expendedores automáticos, la venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico y energético, así como de bebidas azucaradas, en instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico y medio superior.

"Quedan exentas de estas prohibiciones las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres, tutores legales hacía sus hijas, hijos, o menores de edad bajo su tutela; la infracción a lo establecido en el presente será sancionada como delito contra la salud", se lee en el documento que presentó este miércoles el diputado Macedo Escartín, también presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino.

En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa que ésta "tiene como objetivo aportar a la resolución de graves problemas en materia de salud, que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, generando desde edades tempranas problemas y afectaciones como el sobrepeso y la obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo momento de forma importante la calidad de vida de las personas, y en algunos casos, generando la muerte".

Cabe resaltar que recientemente Oaxaca y Tabasco se convirtieron en los dos primeros estados en prohibir a menores de edad la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico.