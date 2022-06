Sheinbaum se deslinda de propaganda con la leyenda #EsClaudia

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se deslindó de las bardas ubicadas en distintas alcaldías de la capital del país, en donde se lee el hashtag #EsClaudia, en referencia a la probable postulación de la mandataria capitalina a las elecciones presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa, en la que participó a distancia debido a su confinamiento por resultar positivo a COVID, la mandataria expuso no tener conocimiento de los responsables de las pintas.

“Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes por los medios de comunicación, no tenía conocimiento de que hubiera unas pintas en este sentido, así que ahí sí nos deslindamos de cualquier tema, porque no tenemos conocimiento de quién esté haciendo esta propaganda”, mencionó.

Cuestionada sobre las recientes declaraciones realizadas por el canciller Marcelo Ebrard, sobre que es una “corcholata reconocida” para las elecciones presidenciales, Sheinbaum Pardo evitó hacer algún comentario en particular y agregó que todo dependerá de los resultados de la encuesta dentro del movimiento político que ambos representan.

Sobre una queja que se prepara en el Congreso capitalino por presuntos actos anticipados de campaña, la mandataria manifestó que “se dedican a quejarse, ya deberían hacer otra cosa. Aparte sí podemos comentarles que no corresponde a algo que nosotros estemos promoviendo, de ninguna manera”.

Recordemos que la mandataria tiene Covid-19, por lo que sus actividades las está haciendo a distancia.

La mandataria realizó visitas a varios estados de la República, los últimos que visitó son Estado de México y Tlaxcala. Fue en Toluca, durante un evento de Morena, donde se cree que pudo haberse contagiado, ya que ella no fue la única que dio positivo, también el diputado Faustino de la Cruz, confirmó que dio positivo a Covid-19 horas antes que la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Ambos participaron activamente sin cubreboca en el evento político masivo de Morena el pasado domingo en Toluca, donde la mayoría no cumplió con las medidas de sanidad, por lo cual, varios que estuvieron cerca tendrían que realizarse la prueba, sin embargo, no se ha confirmado que el contagio pudo ocurrir en ese momento.









