Sheinbaum se opone a la alerta de género

Mediante un comunicado emitido en su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se opuso a la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México pues argumentó que en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no ha tenido los resultados esperados ya que el fondo es realizar las acciones necesarias para prevenir la violencia de género y no la declaratoria per se.

Como lo informó El Sol de México las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo después de que el pasado 7 de junio la Secretaría de Gobernación, apoyada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) así como el Instituto de las Mujeres, rechazó la activación del mecanismo. Ante ello el Tercer Juzgado Administrativo del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a las peticionarias al obligar a la Conavim a declarar la alerta a más tardar el 30 de septiembre.

Sheinbaum añadió que la pertinencia de la declaratoria de la AVG no puede basarse en los resultados y al entorno del régimen anterior. “La AVG refiere a medidas de emergencia, en tanto que para nosotros la violencia de género requiere de una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas”, se lee en su comunicado.

En la Ciudad de México al menos tres mujeres son víctimas de feminicidio diariamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestra que de enero a julio del 2019 ya hay 26 carpetas de investigación por este delito.

Al respecto la abogada, y representante de la organización civil Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, le respondió a la jefa de Gobierno. Indicó que debe asumir la responsabilidad de lo que sucedió en otros años pues los cambios en gobierno siempre serán transitorios pero en si el sistema de justicia e impunidad se heredan.

Si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ampara para no emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México como ordenó el Poder Judicial, organizaciones sociales, advirtieron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como último recurso.

Justicia Pro Persona, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, coincidieron en que será un error por parte de la comisionada de la Conavim, Candelaria Ochoa Avalos, seguir retardando la AVG que tiene una naturaleza de emergencia ante la violencia feminicida que se vive en la ciudad.

Pérez Garrido, comunicó que la Conavim tiene la posibilidad de interponer un amparo contra la decisión del juez pero como solicitantes de la alerta de violencia de género van a defender la sentencia.

“Si la Conavim quiere recurrir a interponer un recurso nosotras tendremos la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea quien valore la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México”, expuso en conferencia de prensa.