Sí se pierde agua de CDMX en fugas; pero no 40%, afirma Brugada

La Ciudad de México pierde parte del agua que recibe en fugas; pero estas pérdidas no equivalen al 40 por ciento de todo el líquido distribuido en las redes de agua potable, declaró la mandataria local, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con el Programa integral para acceder al derecho humano al agua en el Valle de México 2019-2030, presentado en la administración anterior, 37 por ciento del agua se pierde en fugas, estimación base para las acciones realizadas en torno a la reparación de las tuberías.

Durante la instalación del Gabinete del Agua de la CDMX, la funcionaria indicó que, junto a las alcaldías, la Comisión Nacional del Agua y la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua, deben trabajar, para sustituir las redes más viejas.

"Yo creo que está muy confundida la población porque dicen que 40 por ciento se pierde en fugas de agua. Yo quiero que me digan los alcaldes si fuera así, si el 40 por ciento de su red secundaria tiene fugas y no es así. Entonces, sí, hay fugas de agua y lo que tenemos que hacer es una sustitución de las redes de agua más viejas, porque no hay que ponerle un tapón a una fuga que en la otra calle se vuelve a abrir, es sustitución de redes de agua", señaló.