Sigue la defensa de Montes Apalaches 525: dueño no quiere torre residencial

A la defensa del predio de Montes Apalaches 525 para que se mantenga como área de valor ambiental le ha caído un punto más a su favor: uno de sus dueños no pretende un desarrollo inmobiliario.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el juicio interpuesto por la inmobiliaria Trepi ha tenido distintas irregularidades, entre ellas, que contempló este recurso para todo el predio aún cuando existen dos dueños.

Precisamente uno de ellos, no dijo cuál, ha expresado que no pretende realizar ninguna construcción como lo viene planteando la inmmobiliaria Trepi. “Ya dijo que ellos no pretenden desarrollar; al contrario que no tiene ningún problema con que siga siendo parte de la 3a Sección del Bosque”, dijo la mandataria.

El Sol de México informó en abril que la Inmobiliaria Trepi obtuvo la vía libre del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para construir una torre residencial en un predio de 4 mil 799 metros cuadrados de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, uno de los últimos pulmones de la Ciudad de México.

PLANTARÁN 10 MILLONES DE ÁRBOLES

Al término de este año, la ciudad de México contará con 10 millones de árboles más como parte del programa de reforestación de zonas urbanas y rurales que iniciará en junio, así lo anunció Sheinbaum Pardo.

El proyecto, que será anunciado esta semana, contempla que los sábados de tequio se conviertan en jornadas de reforestación.