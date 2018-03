Sin focos rojos en la CDMX de cara a comicios del 1 de julio, afirman

El presidente consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, aseguró que hasta el momento no existen focos rojos en esta entidad, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio.

“No hay focos rojos en la Ciudad (de México), me parece que en la ciudad hemos tenido, no solamente ahora sino históricamente, elecciones competidas, donde sin duda se desbordan las pasiones pero no hay focos rojos como tal en nuestra entidad”, aseveró.

En entrevista con Notimex, reconoció que se registraron circunstancias que llevaron a la violencia, sin embargo, se han tomado una serie de acciones para frenar y prevenir estos actos.

Refirió que se realizaron compromisos entre los actores políticos, además de que la propia autoridad tomó acciones específicas para evitar que haya violencia y en caso de que surja tener los elementos que permitan desarticularla.

“Hoy día después de los lamentables hechos ocurridos en Coyoacán, no hemos tenido ninguna otra situación de esta naturaleza, estamos atentos a ello; esto no significa que estaríamos exentos a una confrontación, pero sí tenemos todas las acciones previstas para inhibirlas o en su caso atender con inmediatez los resultados de las mismas”, apuntó.

El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dijo que la ciudadanía ha dado claro ejemplo de civilidad en su actuación y corresponde a las fuerzas políticas de esta ciudad actuar de la misma manera.

“Con una ética pública que permita que la campaña se convierta en un espacio para generar propuestas y no en una situación de una arena donde desde luego la violencia tome lugar”, indicó.

Consideró que la Ciudad de México tiene un alto índice de civilidad y en razón de ello los propios actores políticos van a estar a la altura de estos compromisos y de lo que la ley exige: que los comicios se realicen en paz y con la libertad absoluta del electorado para determinar quién será su autoridad en este proceso.

Velázquez Miranda dijo que permea entre la sociedad mexicana la desconfianza en todos los sentidos, por lo que invitó a toda la ciudadanía a tomar el papel de observadores electorales, para que sean ellos quienes observen de manera directa cómo se lleva a cabo la organización del proceso electoral, así como las formas en que actúa la propia autoridad electoral y los actores políticos.

“Y con base en esa observación directa ellos puedan convencerse de la legalidad y el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral en la organización de la elecciones”, apuntó.

Dijo que para dar certeza a los comicios del 1 de julio se llevan a cabo una serie de mecanismos para que el proceso no se dé en un marco de desconfianza “y particularmente donde la libertad de votar pueda ser objeto de algún tipo de manipulación”.

“En razón de ésto estamos vigilando qué programas sociales no sean condicionados a cambio del señalamiento o la preferencia hacia algún candidato o partido político”, aseveró.

Adicionalmente, señaló, hemos firmado convenios con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para efectos de llevar a cabo acciones conjuntas que permitan identificar estas conductas irregulares y en su caso sancionarlas.

También estamos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que en caso de que haya algún tipo de señalamiento en razón de un lenguaje de odio o de algún tipo de acción de candidatos o partidos políticos que puedan poner en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales, la comisión tome conocimiento e inicie la investigación correspondiente.

El presidente consejero del IECM señaló además que para la jornada del 1 de julio estarán a disposición del instituto las cámaras del C5, donde se instalarán oficiales electorales, a efecto de dar atención inmediata a cualquier señalamiento de irregularidad.

De ser así, se grabaría en video, dando fe de los hechos por parte del judicial electoral, y así obtener elementos que permitan sancionar o desactivar este tipo de acciones que puedan incidir en la libertad del sufragio.

Por otra parte, Velázquez Miranda aseveró que para el caso de las alcaldías se tiene contemplado un conteo rápido que permitan conocer, en los tiempos que permita la propia organización del proceso electoral, el pronóstico de la tendencia de la votación en la ciudad.

Señaló que para el caso de la elección del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el conteo rápido estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).