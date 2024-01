Sin límite de tiempo para relevo de Godoy: Consejo Judicial Ciudadano

El presidente del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), Jorge Nader Kuri, informó que no cuentan con un límite de tiempo ni plazo establecido para seleccionar al sucesor de Ernestina Godoy Ramos tras la decisión del Congreso de la Ciudad de México de no ratificarla como fiscal de Justicia de la Ciudad de México.

La manera en la que se designa a un fiscal es a través del Consejo Judicial Ciudadano, un grupo especializado que evalúa los perfiles de los candidatos, le envía sus anotaciones al jefe de Gobierno, quien elige la terna final, e interactúa con los diputados, quienes aprueban por votación a la persona idónea.

“El Consejo Judicial Ciudadano tiene que emitir una convocatoria a un procedimiento público y abierto para que, a partir de una evaluación, se elabore una terna a consideración del Jefe de Gobierno para que en su momento sea el Congreso quien decida el nombramiento de una nueva persona fiscal”, resaltó Nader Kuri.

En entrevista con El Sol de México manifestó que esperan la notificación formal de la Mesa Directiva del Congreso capitalino para emitir la convocatoria de selección del nuevo fiscal. Eso dependerá de las responsabilidades y tiempos de cada una de las instancias involucradas.

“El Consejo Judicial ahora no tiene un plazo para hacer esto, va depender del ritmo de las decisiones que se vayan tomando, del número de personas que se inscriban, del procesamiento de la información. Depende de muchos factores, del tiempo que el Consejo necesite para poder hacer bien la evaluación con calma y que se escoja a los mejores perfiles, depende del jefe de gobierno, porque al final él propondrá la terna, y del Congreso”, manifestó.

El consejero explicó que la propuesta de terna hecha por el jefe de Gobierno deberá estar conformada por tres personas, respetar el equilibrio de género y ser un procedimiento abierto e incluyente.

“Se tiene que cuidar el equilibrio de género, por lo tanto, mínimamente la terna tendrá que estar conformada por un hombre y una mujer, pero sobre todo que se garantice la participación de los mejores perfiles”, resaltó.

Dicha propuesta deberá estar dirigida a la Mesa Directiva del Congreso capitalino, y será turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que tendrá un plazo de 24 horas para informar a los integrantes y citar a sesión para entrevistar a las personas propuestas en un término máximo de cinco días naturales.

Para la aprobación de la terna se deberá contar con ocho votos de 11 consejeros que integran el Consejo Judicial.

En cuanto a las características de las personas que participarán en el proceso detalló que deben contar con cédula profesional de abogado, título, antecedentes no penales, conocer la materia de procuración de justicia, así como aprobar exámenes de control de confianza.

Nader Kuri explicó que los exámenes de confianza se aplican por una institución de Seguridad pública, en donde el Consejo Ciudadano únicamente guía el procedimiento de manera pública.

“En este procedimiento se puede inscribir quien considere que tiene los merecimientos parciales y esto nos puede llevar a un número muy alto de personas inscritas, las cuales habrá que evaluar y entrevistar para que se tome una determinación final”, externó.

La Despedida

Después de cuatro años en el cargo, ayer Ernestina Godoy rindió su último informe como titular de la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) frente al Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec. Como si fuera un acto de campaña, decenas de personas en grupo y otras con banderas de la Alianza de Organizaciones Sociales llegaron al evento que inició pasadas las 10:00 horas.

Acusó a los legisladores de oposición de no ratificarla debido a las investigaciones en contra de los panistas por desvío de recursos y su último movimiento como titular fue el cambio de coordinadores para dejar la fiscalía en manos de su gente de confianza.

Ulises Lara, quien era Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía, fue designado como Coordinación General de Investigación Territorial. Según la ley de la fiscalía, quien ocupe ese puesto se convierte en encargado de despacho cuando no hay un titular.

Ulises Lara López quedará al frente de la Fiscalía | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

“Esta institución no puede quedar acéfala, por ello quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador General de Investigaciones Territoriales, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda (…) No me cabe la menor duda que durante el tiempo que esté frente a la Fiscalía continuará trabajando con ética y transparencia”, dijo Godoy.

Aunque no brindó detalles de su futuro, adelantó que seguirá la lucha contra la oposición, "Desde mañana saldré a las calles para luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, les vamos a quitar la máscara. Y a los que explotaban sexualmente a las mujeres, que hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos, también".