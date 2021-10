Sin peritajes previos, improcedente un acuerdo reparatorio para víctimas de L12

Sin los peritajes psicológicos, psiquiátricos, de medicina legal y matemática actuarial a las víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Metro, no se puede proceder legalmente a una reparación integral del daño, precisó Teófilo Benítez, abogado de ocho personas afectadas por ese accidente.

Durante una conferencia de prensa, reconoció que dicho acuerdo sí es posible cuando se trata de homicidio y lesiones culposas, pero, aseguró, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) le ha dado prioridad a la carpeta referente al delito de daño en propiedad, más no a las víctimas.

El jueves la titular de dicha institución, Ernestina Godoy, afirmó que se impulsa un acuerdo reparatorio entre los familiares de quienes murieron en ese colapso y los heridos durante el mismo con las empresas involucradas.

Explicó que un convenio de ese tipo, para que sea integral, debe beneficiar a la familia completa de la víctima, porque si ella era el sostén del hogar y falleció o resultó herido todos los integrantes del grupo familiar resultan afectados por esta situación.

“Es ilógico que busquen salidas alternas en este momento, cuando ni siquiera se tiene una cuantificación o cuando ni siquiera se han realizado los dictámenes respectivos a efecto de tener conocimiento real de ese monto”, señaló el abogado.

Dijo ignorar a cuántas personas físicas y empresas va a imputar la FGJCM, porque no han tenido para nada acceso a la carpeta de investigación del caso.

Opinó que Ernestina Godoy no está bien asesorada y se observa que se quiere manejar una cuestión política “para dejar a una persona exonerada y libre de toda culpa y que no se le persiga conforme a derecho, para que este tipo de tragedias no quede vulnerada en todo México, no solo aquí en la ciudad”.

Corrigió el número de fallecidos tras el derrumbe, pues en realidad fueron 27 y hay 97 lesionados, pero además en el informe presentado por la FGJCM no se habla de las personas que desaparecieron durante ese accidente, “ya los olvidaron”.

Recordó que presentó denuncias contra los funcionarios relacionados con la Línea 12 del Metro, entre ellos Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía, secretario de Relaciones Exteriores, senador de la República, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y exdirectora del Metro, respectivamente, sin que hasta el momento la FGJCM les haya informado qué pasó con esa investigación.

A pesar de lo expresado por la fiscal, de que se busca evitar la repetición de una tragedia así, el abogado no descartó que esta se vuelva a presentar en otra parte del tramo elevado debido a que la causa principal de la misma fueron los pernos Nelson mal colocados y la soldadura defectuosa.

Finalmente, recomendó a los pasajeros tener cuidado al aventurarse a subirse a ese transporte, porque si esas piezas están ocultas dentro del concreto entonces todo ese tramo elevado se tiene que demoler o hay que darle a los usuarios la garantía de que dichas partes son funcionales y no generará un riesgo mayor.