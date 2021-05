Sin red de apoyo, 170 colonias son peligrosas para las mujeres

La red de mujeres para ayudar a otras mujeres en situación de violencia aún no existe pues la promesa del Gobierno de la Ciudad de México de buscarlas casa por casa va retrasada.

En marzo se presentó la estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti, en la que 232 mujeres brigadistas visitarían cada hogar de 170 colonias para identificar y atender los casos de violencia contra las mujeres. Les entregarían la cartilla #NoEstásSola que contiene información sobre sus derechos y atención integral.

Pero en las colonias nadie las ha visto. Pese a que la Secretaría de las Mujeres -quien está a cargo de la estrategia- confirmó que ellas ya estaban en recorridos desde el 8 de marzo, lo cierto es que aún trabaja en la capacitación y formación de este equipo.

La dependencia respondió a El Sol de México vía transparencia sobre el retraso. “Es importante mencionar que la estrategia Mujeres SOS, Red de Mujeres en Alerta por Ti de este año, a partir de su anuncio ha centrado su trabajo en la formación de las promotoras que participarán de forma directa, consistente en Derechos humanos, género, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”.

Este diario obtuvo la lista exacta de las 170 colonias con los niveles más altos de violencia contra las mujeres en donde se aplicará esta red de apoyo. Fueron clasificadas por la Secretaría de las Mujeres debido al número de carpetas de investigación que se abrieron en los últimos dos años en la Fiscalía General de Justicia.

Se eligieron a partir de dos estrategias. En la estrategia uno se ubican 87 colonias con aumento de violencia, violencia sexual y con altos niveles de marginalidad. Una de ellas es Villa Gustavo A. Madero, en la alcaldía del mismo nombre, donde María Juana Vilchis, de 62 años, comparte su hogar con cinco familias que en total suman 18 personas.

“Es una casa llenísima. Mi mamá tuvo 12 hijos”, dice entre carcajadas su hija Virginia Mondragón, quien tiene 40 años.

La mayoría de los que habitan este hogar son comerciantes informales. La casa es de dos pisos sin acabados aunque de frente está pintada de azul con blanco. Este hogar ha sido levantado entre hermanos, yernos, nueras y ahora nietos.

María Juana platicó que antes la mujer se dejaba que la golpearan, pero ahora ya no es igual, aunque recordó que a pesar de haber tenido 12 hijos nunca permitió la violencia y prefirió sacarlos adelante sola.

“Le he dicho a mis hijas y a mis nueras que si no están agusto con sus parejas es mejor estar sola, desde chica soy comerciante y he vivido de vender semilla de calabaza y dulces, así saqué adelante mis 12 hijos, yo solita, no me morí por hacerlo sola y eso le digo a ellas”, cuenta.

En la estrategia dos, clasificaron a 83 colonias con los índices más altos de violencia contra las mujeres agrupadas en seis tipos: doméstica, feminicidio, violación, sexual, homicidio, física, pero no se consideraron los delitos de trata de blancas ni desaparición.

Este diseño de intervención fue realizado en colaboración con el Laboratorio de acción contra la pobreza Abdul Latif Jameel (J- PAL Latin America and the Caribbean).

La colonia San Simón Ticumac, en Benito Juárez forma parte de este segundo grupo por el número de feminicidios y homicidios contras las mujeres. Pero esto para las vecinas de dicha zona es algo silencioso, pues nunca se han dado cuenta de algo tan grave.

Virginia García, comentó que regularmente la mujer siempre se calla cuando es agredida “solamente ellas lo saben, no se quejan a pesar de que son golpeadas, es silenciosa esa vida para muchas, aunque estén padeciendo golpizas, como mi hermana, prefería soportar por orgullo y vergüenza con nosotras, otras no denuncian por miedo”, comentó.

Wendy Figueroa, coordinadora de la Red Nacional de Refugios A. C., señaló que el programa suena prometedor porque es comunitario, sin embargo, desconoce cuál es el protocolo para realizar estas visitas pues si no están preparadas las promotoras podrían poner en riesgo y en más vulnerabilidad a aquellas mujeres que tienen cerca al agresor.

“Ya estamos a un mes de que se lanzó esta iniciativa, no sabemos nada sobre ella, es decir, cuántas redes se han formado y a cuántas mujeres les ha llegado esta información”, cuestionó.

Subrayó que no hay futuro de cualquier iniciativa sino hay seguimiento y evaluación de la misma por lo que se debe tener un protocolo transparente para poder identificar sus aciertos y debilidades, para que desde las organizaciones civiles feministas que acompañan diversos casos de violencia, y que también otras mujeres, puedan aportar a este proyecto.