Sindicato del Metro vuelve a exigir suministro de herramienta y equipo

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro volvió a exigir el suministro de herramientas y equipo necesario para brindar mantenimiento al transporte, y puntualizó que es necesaria una inversión “significativa” para su rehabilitación.

Durante el desayuno para festejar el Día del Trabajador del Metro, el presidente del SNTSTC, Fernando Espino Arévalo, señaló que el transporte enfrenta “el deterioro normal de sus instalaciones, trenes y equipo”, luego de 53 años de operación.

"Por ello exigimos el suministro de herramientas y equipo para cumplir con el servicio del Metro. No desestimamos la inversión en el organismo y por ello se debe evitar el desmantelamiento del capital humano del Sistema de Transporte Colectivo”, detalló Fernando Espino.

Desde febrero de este año, el SNTSTC resaltó que las “carencias presupuestales y deficiencias administrativas” han originado un grave desabasto de equipos, material y herramientas, lo que impide que los trabajadores cumplan con los mantenimientos preventivos y correctivos que requiere el material rodante e instalaciones fijas.

Fernando Espino, luego de una marcha realizada por por cientos de trabajadores hacia el Zócalo capitalino, afirmó que el transporte necesita una inversión de tres mil 500 millones de pesos para refacciones y mantenimiento de trenes y vías; sin embargo, la Secretaría de Finanzas ha respondido que no hay presupuesto.

“Estamos exigiendo también los elementos necesarios para dar un servicio eficiente y con seguridad a los millones de usuarios. No contamos con herramientas, no contamos con refacciones, no contamos con el equipo necesario para dar un buen servicio con seguridad a los millones de usuarios que se trasladan diariamente”, indicó Fernando Espino en abril pasado a un costado de Palacio de Ayuntamiento.

Durante el desayuno, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro también rechazó que continúe la subcontratación en servicios de salud y mantenimiento, pues “ha ocasionado el detrimento del servicio y afectado a nuestras familias".

Y resaltó el trabajo hecho por sus colaboradores durante la pandemia por Covid-19, y reveló que 313 de sus agremiados fallecieron durante la contingencia sanitaria.

A la reunión también asistió el titular del Metro, Guillermo Calderón, quien aseguró que continuará la modernización de la líneas y que mantendrá “su alianza” con el personal agremiado para la rehabilitación del servicio.