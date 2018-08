Surgen diferencias entre damnificados del Multifamiliar de Tlalpan

Luego de un accidentado recorrido por el campamento del Multifamiliar de Tlalpan -marcado por la lluvia-, Claudia Sheinbaum dejó clara su postura respecto al ultimátum de Damnificados Unidos de que no acudirían a la cita de este viernes y la que esperarían el domingo a su asamblea general: “la jefa de gobierno no tiene que pedir permiso, la calle es libre”.



Sheinbaum fue recibida por Guadalupe Padilla, damnificada del edificio 4A de la unidad habitacional, quien en entrevista con El Sol de México admitió que el recorrido generaría división entre la Asamblea General del Multifamiliar de Tlalpan, sin embargo también fue clara: “no podemos marcarle agenda a quien será la próxima jefa de gobierno”.

“Estoy segura que va a suceder (la división al interior del Multifamiliar) porque cuando alguien no está de acuerdo con la mayoría, ese alguien está en contra. Yo no soy muy querida aquí, porque expreso lo que siento. Desgraciadamente la organización no quiso entablar este momento de diálogo”, dijo Padilla Mendoza.

Foto: Adrián Vázquez

Otro de los vecinos rechazó que la Asamblea General del Multifamiliar de Tlalpan sea “el común denominador de los dos mil damnificados que somos. Se ha abanderado en diferentes representaciones, cuando no es cierto eso”.

Por su parte, tras el recorrido Sheinbaum reiteró que su Gobierno apoyará de manera directa a los damnificados, sin intermediarios, “no porque no reconozcamos a las organizaciones que por la falta de atención del Gobierno se formaron, son muy importantes y nos vamos a reunir con ellos”.

Y puntualizó: “pero quien tiene que decidir qué pasa con su departamento es quien perdió el departamento y hay que hacer organización por edificio de tal manera que podamos generar un proyecto que sea factible para todos”.

Foto: Adrián Vázquez

Al dar la palabra a otra vecina, ésta reclamó: “sus palabras no me tranquilizan, nosotros tenemos ya un proyecto, ya están las constructoras aquí, ya nos dijeron cuánto cuesta, ya estamos por entregar los departamentos, ya sentimos la seguridad de que ya está nuestra casa en camino”, palabras que generaron rechazo del resto de vecinos.

Ante los reclamos sobre que en el Multifamiliar ya hay trabajos avanzados, Sheinbaum aseveró: “cuando quiere escuchar, escucha y cuando no, no escucha. Dije desde el principio que algunas cosas que ha hecho el Gobierno vamos a recuperarlas, no es que vamos a partir de cero, ahí donde todo el mundo está de acuerdo vamos a seguir, naturalmente”.