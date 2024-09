Socavón apremia a Bosque Real, una de las zonas más exclusivas y caras de la metrópoli

Bosque Real, uno de los fraccionamientos más exclusivos del área metropolitana, sufre desde hace tres semanas por un socavón que, según trabajadores, será reparado en su totalidad hasta el año 2025

Personal de seguridad del residencial comentó a El Sol de México, quien realizó un recorrido por los alrededores para conocer el estado de la oquedad, que la información que les han proporcionado como plantilla laboral es que a inicios del próximo año el socavón que alcanzó más de 10 metros de diámetro, y que apareció entre el 29 y 30 de agosto en el territorio de Huixquilucan, no quedará reparado en las próximas semanas.

Este fraccionamiento cuenta con diversos tipos de residencias de lujo que tienen un valor desde 7.9 millones de pesos por 114 metros cuadrados hasta 42.3 millones de pesos por una extensión de 496 metros cuadrados de vivienda distribuida en torres. También tiene un campo de golf, gimnasios, oficinas, restaurantes de cadenas de alta plusvalía y una numerosa extensión de áreas verdes que se encuentran rodeadas por bulevares de asfalto que únicamente pueden ser recorridos en automóvil.

Metrópoli En un año las obras hídricas avanzaron 7%

De acuerdo con el área de comunicación social del municipio de Huixquilucan, la reparación del socavón está avanzando, además aseguró que el origen del gran hoyo que se ubica cerca de uno de los accesos de la Universidad Panamericana (UP) fue por fallas en el drenaje profundo de la zona.

“Hubo un deslizamiento de un drenaje que eso fue lo que ocasionó el desplazamiento del mismo y que se generara el socavón”, explicó el ayuntamiento a este diario.

Puedes leer: ¿Quieres reportar un socavón en CDMX? Así puedes presentar tu solicitud en línea

Huixquilucan aseguró que, desde el origen del socavón, el área de Protección Civil acudió a la zona para verificar que ningún ciudadano estuviera en peligro, así como determinar el estado de la falla. Sin embargo, se determinó que no ponía en riesgo a nadie, ya que en la zona donde se originó no hay alguna casa o edificio habitacional cerca.

“Es un fraccionamiento muy grande, dentro del fraccionamiento hay subconjuntos, y en la zona donde se registró el socavón no es una zona todavía habitacional, todavía están construyendo. Donde se presentó tampoco es una vía principal, de hecho en donde se presentó el socavón es una fase en donde Bosque Real está en proceso de construcción. Entonces tampoco hay circulación más de vehículos”, detalló el ayuntamiento.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Huixquilucan aseguró que Protección Civil realizó estudios y dictámenes en la zona, los cuales fueron entregados a la administración del conjunto habitacional Bosque Real, con la intención de que iniciaran los trabajos de reparación.

El ayuntamiento explicó que, al ser una zona privada los arreglos son pagados y realizados por el fraccionamiento. Funciona así debido a que la zona no ha sido entregada al municipio ya que las obras de construcción no han concluido, hasta que eso no ocurra, todo corre a cargo de la administración de Bosque Real.

“Hasta que lo terminen de construir, finalmente se le entrega al ayuntamiento, pasando por la autorización del gobierno del estado. En este caso están en ese proceso, por eso desde que se presentó el socavón ellos asumieron completamente la reparación del mismo”, detalló el gobierno municipal.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Pese a que autoridades municipales aseguran que no es una zona que afecte o ponga en riesgo a personas, cerca del socavón se encuentra un supermercado y uno de los accesos a un campus de la Universidad Panamericana (UP) la cual no ha tenido clases desde la aparición de la oquedad, a finales de agosto.

“Los resultados de los últimos estudios recomiendan esperar un poco más para lograr el acceso seguro en ciertas zonas; además, el área sigue con gran movimiento de maquinaria por las obras de reparación”, detalló la Universidad Panamericana en un comunicado dirigido a la comunidad estudiantil.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Además la UP explicó a El Sol de México que ni el edificio ni las obras de la universidad pudieron contribuir al socavón.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Es importante destacar que este socavón no está relacionado con nuestro inmueble. Ciudad Panamericana es una construcción de tipo A, lo que significa que cumple con los más altos estándares de seguridad estructural, en ese sentido nuestro campus no tiene afectación alguna”, detalló la UP.

Los alumnos de la UP están tomando clases en línea y se trasladaron temporalmente a dos campus en Santa Fe. La Universidad Panamericana espera que en octubre ya exista un acceso alterno para retomar las clases presenciales, mientras el socavón es reparado en su totalidad.