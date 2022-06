Solo acudieron mil 100 transportistas a bloqueos en CDMX: Sheinbaum

En la movilización y bloqueos de transportistas este jueves en 16 puntos de la Ciudad de México participaron alrededor de mil 100 concesionarios y aunque el Gobierno esperaba que esos bloqueos se extendieron hasta las 15:00 horas, las vialidades fueron recuperadas a las 11:00 de la mañana, informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, se informó que en la movilización participó menos del 20 por ciento de los transportistas.

La funcionaria afirmó que para disolver los bloqueos y recuperar las vialidades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana privilegio el diálogo en todo momento.

Sobre este tema, el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama detalló que solo hubo un leve roce en Indios Verdes

“Venía gente del Estado de México, llega a ese punto que es uno natural de transbordo, está bloqueado y mucha gente que estaba enojada buscó mover directamente uno de los vehículos que estaba siendo utilizado para el bloqueo esto llevó a un cierto roce que se dio ahí, no pasó a mayores pero realmente el desbloqueo ocurrió cuando llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad y entonces ya se liberó ese tramo”.

El funcionario también aclaró que las grúas que participaron en el dispositivo no se estaban llevando los vehículos con los que estaban bloqueando al corralón, sino las ocuparon para moverlos para liberar el tránsito que ese era el objetivo que se quería cumplir.

🚨⚠️ #BloqueoDeTransportisas #AlMomento



Se registra un enfrentamiento entre transportistas y usuarios del transporte público quienes exigen que se levante el bloqueo en Av. Insurgentes a la altura del paradero de Indios Verdes



📹Jaime Llera



➡️ https://t.co/gQpWCffMp8 pic.twitter.com/tIsepp0Gqj — LA PRENSA (@laprensaoem) June 2, 2022

Sheinbaum asegura que existe apoyo al transporte

La mandataria por su parte, también recordó que a los transportistas se les apoya desde el 2020 con 4 mil pesos mensuales de bono de combustible por unidad en rutas y 6 mil pesos mensuales por unidad en empresas.

En 2021 y 2022 el apoyo se incrementó a 4 mil 250 pesos mensuales por unidad y 6 mil 350 pesos mensuales respectivamente y durante 17 meses se han dado 70,500 pesos por unidad de ruta y 105,500 pesos por unidad de empresas. El apoyo dijo, ha sido para todos los concesionarios sin excepciones es decir, para las 17,431 unidades, siendo un total de 1,303 millones de pesos de 2020 a 2022, 486 MDP en 2020, 458 MDP en 2021 y 359 MDP en 2022.

Sin embargo, afirmó que los transportistas han incumplido con usar el uniforme, participar en capacitaciones no cumplir el Reglamento General de Tránsito, darle mantenimiento básico a las unidades para garantizar la seguridad de los usuarios, usar la cromática correcta, no llevar acompañante, en algunos casos, seguros aprobados por la Comisión Nacional de Seguros y que los conductores estén aptos para manejar las unidades.

Sobre los bloqueos realizados por transportistas esta mañana, les informo: pic.twitter.com/wmU1gkLz5Y — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 2, 2022

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lo que no puede seguir siendo es que haya este apoyo y del otro lado no haya una mejora en el servicio, ya no podemos seguir apoyando como se ha apoyado hasta ahora con bonos de combustible, con apoyo para la sustitución de unidades y que no se lleve a cabo, con la condonación de todas las deudas que existían y que al mismo tiempo no haya de parte de los transportistas, no todos, pero de una parte muy importante, que no haya respaldo para beneficio de los capitalinos”, afirmó Sheinbaum.

Publicado originalmente en La Prensa